Лучшие винные места Санкт-Петербурга

Лето, Питер, виноNone

Винный шкаф

Рубинштейна, 9. https://www.facebook.com/alldaywine

По-прежнему прекрасно! Заведение с ярким девизом — «пить вино и не сдаваться» — не может не понравиться. С первых же минут «Винный шкаф» кажется замесом всего богемного и при этом философского, что есть в сегодняшнем Петербурге. С идеальной летней верандой и публикой, которая стоит того, чтобы сюда идти. Разливают вина небанальные, основная часть карты отдана небольшим семейным и гаражным хозяйствам, приличный выбор органики и биодинамики. Более 20 позиций по бокалам (от 290 рублей), 5 страниц — по бутылкам. И да, закуски здесь заслуживают отдельного упоминания. Для старта берите наркотические оливки, маринованные с шалфеем и розмарином, и на этом не останавливайтесь. И не сдавайтесь.

Do Immigration

Восстания, 24. https://www.facebook.com/do.immigration/

Небольшой винный лофт, как именуют себя сами «Иммигранты», расположен на двух ярусах во дворах пространстве «Флигель» на Восстания. Неформальное вино, неформальное общение, молодая тусовка и динамичная винная полка. Винной карты нет, готовьтесь пройти «допрос» за баром. О вине говорят со знанием дела, но, если настроения выбирать между 50 оттенками красного нет, просто доверьтесь вкусу бармена. Вино по бокалам отдают по цене меньше чашки кофе — от 150 рублей (вот уж действительно «в Питере — пить»), одновременно разливают до 70 позиций. Летом устраивают уютные концерты, лекции и чтения на втором этаже бара. Идеальное место на каждый день.

На вина!

Кронверкский, 65; Казанская, 3А. https://www.facebook.com/navinabarshop/

Петроградская сторона оказалась щедра на проекты с характером. Ребята из «Винного шкафа» и BWF открыли здесь бар-шоп с провокационным названием «На вина!», дерзким ярким дизайном и большим выбором вин органических и биодинамических марок. Днем работают как небольшая винотека, вечером распахивают окна в пол и разливают органику с видом на Кронверкский проспект. Неформальность здесь во всем: сидят на барной стойке, пьют из именных подписанных бокалов а-ля «Старбакс» , закусывают бутербродами с докторской. Как мы и думали, место стало культовым, поэтому второй бар сети совсем скоро открылся на Казанской 3А. Говорят даже, собрал всю лучшую тусовку центра.

Merula

Маяковского, 52. https://www.facebook.com/restmerula

За вывеской с маленькой птичкой — зал для дегустаций, барная стойка, винотека и «холодная комната» для премиальных вин. Плюс большая веранда сразу на две улицу. В заведении, названном по латинскому имени черного дрозда, предпочитающего спелый виноград, порядка трехсот вин, из них около двадцати вам предложат по бокалам (от 190 рублей). Днем зовут на большую открытую веранду, вечером устраивают дегустации и приглашают на DJ-сеты. Забрать любую бутылку можно с собой, неприлично говорить (самим не останется), но цены на бутылку здесь начинаются от 600 рублей.

Black books bar Рубинштейна, 28/29. https://www.facebook.com/blackbooksbar/

«Забавно, но факт — люди чётко делятся на тех, кто любит Бордо, и тех, кто любит Бургундию. Прямо как с Петроградкой и Васькой». Примерно так начинается знакомство с винной картой Black books bar. Винный бар не где-то, а на Рубинштейна. С именем знаменитого английского ситкома. Стильно, лаконично, будто по-британски сдержанно. Зато невозможно сдержать радость, когда узнаешь сколько вин (и каких!) здесь готовы разливать по бокалам от 250 рублей. Культурно, пьяно, по-петербургски. Нам нравится!

Бар 8 Ленина, 8. https://www.facebook.com/bar8timeforwine/

Знаменитый бар Кати Бокучавы на Петроградской стороне. Только в Петербурге могло случиться такое, что вино разливают прямо в парадной, где воссозданы (а может, и живы до сих пор) дух и антураж позапрошлого века. Пара подоконников вместо столов и барная стойка — вот, пожалуй, и все пространство. Место не для больших компаний, но для пары бокалов по выходным и будням и, очень вероятно, для интересных знакомств, ведь захаживает сюда вся интеллектуальная тусовка города. Дорого, богемно, красиво. Диджей-сеты по будням, вино рекой по выходным — здесь можно все.

Big Wine Freaks

Инструментальная, 3. https://www.facebook.com/bigwinefreaks/

Элегантный, тайный, неоднозначный и немного хулиганский. Удивительного много: заведение для светской публики затеряно на окраине Петроградки, а в интерьерах и атмосфере Нью-Йорка 20-х играют электронные сеты. Одним словом — фрики. Которых стоит увидеть. В полусекретном шампань-баре BWF разливают игристое, подают замысловатые закуски, приглашают диджеев и ведут большой wait list, поэтому бронировать лучше заранее. Приходить за элегантной и изящной атмосферой и беседами обо всем и ни о чем.

Винный склад

Инструментальная, 3B. https://www.facebook.com/vinnysklad/

Не то чтобы повод на поехать на Петроградку было мало, но теперь точно прибавилось. Сначала на Инструментальной открылся большой винный магазин от Real Authentic Wine. И это, конечно, стоит отдельного разговора: сотни винных полок и тысячи, десятки тысяч бутылок. Брать можно ящиками — цены более чем. Чуть позже внутри открыли небольшой винный бар с ценами, как обещают, совершенно оптовыми. Цена за бокал в месте винной силы стартует от 250 рублей. Много биодинамики и натуральных. Попробовать и затем забрать пару бутылок на домашнюю вечеринку — идеально.

Текст: Дарья Гайдукова

Фото (1): iStock.com/ArjyLondon