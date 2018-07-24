В центре Владивостока построят новейший рыбный рынок

В ближайшее время в самом центре Владивостока, на Корабельной набережной, построят новейший рыбный рынок.

Концепция нового рынка представляет зону, где непосредственно будут торговать рыбой, будут находиться различные тематические шоу-румы, а самое главное— рестораны, где любому желающему смогут приготовить только что купленную рыбу.

Строительством многофункционального рынка займётся ООО «Акватехнологии», под чутким руководством генерального директора Сергея Слепченко

«Такой многофункционал рыбной торговли очень напоминает зарубежные магазины. Здесь будет самая большая точка продаж рыбы, морских изделий и сувениров», — рассказал Сергей Слепченко.

Отметим, ранее постройка планировалась на набережной Цесаревича, но после некоторых неудач, было принято о перенесении рынка на Корабельную набережную.