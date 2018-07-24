«Биглион» запустил сервис для заказа доставки еды через мобильное приложение

В мобильном приложении скидочного сервиса «Биглион» появилась новая функция заказа еды, с помощью которой можно оформить доставку из нескольких ресторанов со скидкой до 70%, сообщили Rusbase в компании.

Чтобы сделать заказ, следует обновить мобильное приложение «Биглион» и выбрать функцию «Доставка еды» в категории «Рестораны и кафе».

Затем пользователь может выбрать предложение, отмеченное значком нового сервиса, и осуществить оплатиту заказа.

Услуга по доставке еды уже доступна в Москве, Ставрополе, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Калуге, Белгороде, Самаре, Ярославле, Воронеже, Твери и «в ближайшее время» появится в других городах присутствия «Биглион».

Первыми партнерами проекта стали рестораны «Осетия», «Ирпирог», «Вкус Осетии», «Сяки Маки» и «Дока Пицца», уточнили в компании.

"Биглион" был создан в 2010 году, и на текущий момент имеет представительства в 57 городах России.