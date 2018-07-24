Два новосибирца открыли на площади Калинина кафе с семицветной шаурмой и картошкой на палочке

Небольшая точка уличной еды «Мясо и лаваш» открылась на площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска — она заняла угловое помещение в двухэтажном торговом комплексе на Красном проспекте, 186/1.

Заведение открыли два молодых предпринимателя. Один из них — Илья Кузьмин — до этого не имел опыта в ресторанном бизнесе и занимался автомобилями, второй — Дмитрий Заяц — работал барменом.

Основное блюдо в закусочной — шаурма, которую здесь делают, используя лаваш семи разных цветов.

Как рассказал корреспонденту НГС Илья Кузьмин, идея добавить красок этому традиционному блюду у предпринимателей появилась после того, как в городе стали появляться бургерные с разноцветными булочками. Молодые люди решили не останавливаться на двух-трёх цветах и сейчас имеют в запасе, как правило, шесть-семь лавашей различных оттенков.

«Большинство случайных посетителей удивляются, но те, кто приходят снова, почти всегда заказывают цветную шаурму. Белую спрашивают редко, так что мы этот лаваш берем в минимальных количествах», — говорит Илья.

Цветной лаваш пекут для заведения специально, добавляя в тесто пищевые красители. Шаурму в заведении делают трёх разных размеров, а цены на блюдо начинаются от 139 рублей.

Кроме шаурмы в заведении готовят канадский вариант картошки фри под названием «путин» (с ударением на «и») и витой картофель на палочке.

Необычные заведения с шаурмой появляются в последнее время всё чаще. Так, в конце прошлой недели на улице Романова открылось кафе Chef`s Doner Kebab с шаурмой в турецком стиле. А путин нескольких видов можно попробовать в баре Fry.