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Омские власти решили заказать фуршет на полмиллиона рублей
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Омские власти решили заказать фуршет на полмиллиона рублей 

Омск Здесь 24 июля 2018
Фото: Омск Здесь
Гостей, прибывших в Омск по приглашению официальных лиц региона, будут потчевать моцареллой и салатом из телятины. На сайте госзакупок объявлен аукцион по поиску рестораторов, готовых обслуживать правительственные фуршеты. Заказчиком выступает аппарат губернатора и правительства области. К слову, на прошлой недели у него сменился руководитель, с поста ушел Юрий Карючин. Цена закупки составляет 500 тыс. руб.
Заказчик предъявляет определенные требования к участникам конкурса. В частности, рестораторы должны иметь опыт по обслуживанию подобных мероприятий, иметь в аренде или собственности ресторан не менее 400 кв. м, которой должен принять не менее 200 гостей. Он непременно должен быть с парковкой на 50 автомобилей. Официанты должны быть в соответствующей форменной одежде (белый верх, черный низ), меню каждого мероприятия должно согласовываться с заказчиком.
К конкурсной документации приложен и примерный перечень блюд, которые предстоит готовить победителю. В меню, к примеру, есть сыр моцарелла, канапе с лососем и семгой. Гости отведают мидий и осьминогов, речную форель с пряными травами. Правда, весьма скудным оказался перечень алкогольных напитков. В списке лишь коньяк пятилетней выдержки, водка шампанское и вино.
В прошлом году, напомним, с заказом подобных фуршетов разразился скандал. Антимонопольная служба аннулировала итоги конкурса, его заказчика ожидало проверка управления финконтроля.
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