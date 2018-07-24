Новый ход от IKEA: «Свободная кухня»

В Ростове в ресторане IKEA открылась «свободная кухня». Это особая зона в ресторане IKEA, где все желающие могут приготовить свои любимые блюда и порадовать ими гостей. Об этом сообщается на сайте магазина.

Расположено оно на втором этаже, вмещает новая зона от 6 до 10 человек. Попасть туда могут только члены IKEA FAMILY, для них это будет бесплатным сервисом, желающим надо будет только выбрать и забронировать дату и время прихода.

Компания считает, что это отличный вариант для романтических свиданий, дней рождения и посиделок в компании друзей. Внутри есть кухня и весь необходимый инвентарь для приготовления любого кулинарного изыска.