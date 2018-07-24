Зарубежный опыт путешествия во времени: рестораны завтрашнего дня

Не только единичные энтузиасты помогают планете. По всему миру появляются кафе и рестораны, которые уже будто живут в будущем — практически не выбрасывают отходы, используя все «от хвоста до носа» и даже наставляют гостей своих заведений на истинный — экологический — путь.

Сеть ресторанов в Лондоне перерабатывает объедки и несвежие продукты в удобрения, которые потом используют для выращивания овощей и фруктов для этой же самой сети.

В Денвере есть кафе, в котором мусор утрамбовывают и перерабатывают сами сотрудники — просто с помощью энергии, вырабатываемой во время их поездок на велосипедах.

В ресторане в Бруклине посетителям на выходе дарят семена, чтобы увеличить количество цветов на планете и помочь пчелам.

Во многих европейских кафе гостям больше не предлагают коктейльные трубочки, поскольку они в прямом смысле слова убивают морских черепах (попадают им под панцирь, если были брошены в океан или море), в каких-то заменяют трубочки на итальянские спагетти!

В одном из голландских кофешопов любой клиент может забрать себе домой пакетик осадков из кофе-машины, чтобы использовать его как скраб или удобрение для собственного газона.

А в Мериленде придумали применение старым дорожным знакам — из них сделали столики на летнюю веранду. В Лондоне, видимо, дефицит с дорожными знаками, зато старых лодок там хоть отбавляй — одно из местных заведений полностью построено из списанных яхт и шлюпок.

В Москве только что прошла акция Смена Food Waste, в рамках которой всем жаждущим рассказали и показали!, что делать с продуктовыми остатками, как приготовить из них ужин.