Ещё
Зарубежный опыт путешествия во времени: рестораны завтрашнего дня
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Зарубежный опыт путешествия во времени: рестораны завтрашнего дня 

Гастроном 24 июля 2018
Фото: Гастроном
Не только единичные энтузиасты помогают планете. По всему миру появляются кафе и рестораны, которые уже будто живут в будущем — практически не выбрасывают отходы, используя все «от хвоста до носа» и даже наставляют гостей своих заведений на истинный — экологический — путь.
Сеть ресторанов в Лондоне перерабатывает объедки и несвежие продукты в удобрения, которые потом используют для выращивания овощей и фруктов для этой же самой сети.
В Денвере есть кафе, в котором мусор утрамбовывают и перерабатывают сами сотрудники — просто с помощью энергии, вырабатываемой во время их поездок на велосипедах.
В ресторане в Бруклине посетителям на выходе дарят семена, чтобы увеличить количество цветов на планете и помочь пчелам.
Во многих европейских кафе гостям больше не предлагают коктейльные трубочки, поскольку они в прямом смысле слова убивают морских черепах (попадают им под панцирь, если были брошены в океан или море), в каких-то заменяют трубочки на итальянские спагетти!
В одном из голландских кофешопов любой клиент может забрать себе домой пакетик осадков из кофе-машины, чтобы использовать его как скраб или удобрение для собственного газона.
А в Мериленде придумали применение старым дорожным знакам — из них сделали столики на летнюю веранду. В Лондоне, видимо, дефицит с дорожными знаками, зато старых лодок там хоть отбавляй — одно из местных заведений полностью построено из списанных яхт и шлюпок.
В Москве только что прошла акция Смена Food Waste, в рамках которой всем жаждущим рассказали и показали!, что делать с продуктовыми остатками, как приготовить из них ужин.
Гастроном: последние новости
400 тартаров: в Москве стартовала Moscow Restaurant Week Путешествие из Москвы в Ярославль на автомобиле: где побывать и мимо чего не проехать Путешествие на Русский Север
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке1
Похабный мордобой в телестудии «Останкино»7
9 комедий, которые не так просты, как кажется
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок2
Видео
04:49
Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип
Концерты
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:08
«Между рядами»: фильм о любви и трагедии
Кино
02:08
Что смотреть в кино на этой неделе
Кино Другое
05:05
Была ли Красавица Белль феминисткой
Кино С детьми
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
02:47
Почему артисты цирка обижаются на «циркачей»
С детьми
13:45
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Кино
09:00
Супергерои, сильно изменившиеся для кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение