21 ресторан Санкт-Петербурга, куда можно пойти с детьми

Ресторан «Пряности и Радости» на Васильевском острове

Этот ресторан холдинга Ginza Project, расположившийся в бывшем доме князя Троекурова, в теплое время года открывает симпатичную веранду в зеленом внутреннем дворе. Для детей есть батут и игровая площадка. Если вдруг погода испортится, можно переместиться внутрь — там есть детская комната, сделанная в виде настоящего пиратского корабля, а также утопающая в зелени крытая мансарда. Есть детское меню, оформленное загадками, шарадами и разными ребусами, а также детские мастер-классы по выходным.

Что заказывать: суп с кнели из индейки (320 руб.), аджарские хачапури «Яхта капитана Врунгеля» (390 руб.), орешки с вареной сгущенкой (230 руб.).

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Ресторан «Гуси-Лебеди»

В этом заведении воссоздана атмосфера русских сказок. В интерьере — поленницы дров и берестяной потолок, в меню — щучья уха и всевозможная дичь. Летняя открытая веранда также похожа на деревенский двор — есть зеленый газон, березки, пеньки, завалинка, а также симпатичная скотина. И взрослые, и дети с удовольствием рассматривают, кормят и гладят живущих в загоне с бревенчатым домиком козочек. А на случай непогоды предусмотрен стеклянный навес, поддерживаемый стволами деревьев, и обогреватели. Внутри есть большая детская комната с русской печкой и живой уголок с белками, кроликами и ежиком, а также баба Яга на входе и аквариум с рыбками и раками в зале.

Что заказывать: суп «Курочка Ряба» (130 руб.), основное блюдо «Лисичка сестричка» (170 руб.), компот из сухофруктов (110 руб.).

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Stroganoff Bar & Grill

Внутри, натурально, загородное русское поместье конца 19 века — массивная деревянная мебель, большие абажуры, картины и фотографии на стенах. А большая летняя веранда расположена среди вековых сосен. Детей можно занять раскрасками, отправить на площадку — она отлично просматривается с веранды, или оставить вместе с няней в игровой, которая находится внутри ресторана.

Что заказывать: салатик «Овощная радуга» (190 руб.), котлетка из щуки с картофельным пюре (250 руб.), супчик овощной с фрикадельками (240 руб.).

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Ресторан «Русская рыбалка»

С террас-шатров этого ресторана можно наблюдать за рыбной ловлей — собственно поймать (а после — съесть) свою рыбу может каждый посетитель. Если захочется, ее тут же закоптят, сварят, пожарят или запекут. Недалеко от террасы находится бесплатный зоопарк «Имени Чебурашки». А внутри ресторана работает игровая комната.

Что заказывать: «Пельмешки-вкусноешки» (240 руб.), «Детская ушица» (260 руб.).

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Ресторан Barashki

Летняя терраса этого ресторана на последнем этаже одного из городских торгово-развлекательных комплексов привлекает прежде всего своим видом — на Исаакиевский собор и красивые крыши домов центра Санкт-Петербурга. А еще здесь есть цветы, плетеные кресла и уютные диваны. Для детей есть игровая комната и профессиональная няня.

Что заказывать: сладкая горячая кукуруза (150 руб.), «Оливье» в вафельном рожке (150 руб.), запеченное филе судака с картофельным пюре (350 руб.).

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Ресторан «Ферма Бенуа»

Терраса этого ресторана, созданного по сохранившимся чертежам исторической фермы XIX века, располагается в живописном Саду Бенуа. С нее открывается вид на пруд и дубовую аллею. Внутри — деревянная и кованая мебель, светильники-бидоны, теплые пледы и зеленые лужайки. Рядом с террасой находится «Школа Бенуа», которая периодически устраивает в Саду развлекательные программы для всей семьи с бесплатным входом. На территории же самой «Фермы» есть интерактивная игровая с книжками, игрушками и горкой, в которой за детьми присмотрит няня.

Что заказать: «Блинчики с „Нутеллой“ от папы Алекса» (180 руб.), «Домашние макарошки от мамы Евы» (210 руб.), «Молочный коктейль от слономышки Уни» (190 руб.).

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Пышечная на Большой Конюшенной

Самая старая и знаменитая пышечная города — она ведет свою историю еще с 1958 года. Взрослых влечет сюда ностальгия — заведение называют «островком советского Ленинграда». А детей — вкусные и ароматные пышки, которые готовятся по неизменной вот уже почти 60 лет технологии. К слову, помимо них в меню есть только прохладительные напитки, чай и кофе. Последний наливают как в советские времена из огромного чана. Никаких деликатесов и предложений от шеф-повара здесь не встретишь. Да и интерьер совсем прост. Тем не менее желающих попасть сюда бывает так много, что очередь стоит даже на улице.

ул. Большая Конюшенная, д. 25. 70 руб. (1 пышка — 14 руб.). ежедневно, 9:00-20:00. ! рыжий кот Пышкин, живущий в заведении и нередко спящий прямо на стуле у одного из столиков.

Ресторан-гостиная «Тепло»

В этом ресторане с домашней атмосферой приятно завтракать в предвкушении прогулки по центру города, обедать после подъема на колоннаду Исаакия, или ужинать в семейном кругу, ожидая развода мостов на Неве. Особенно хорошо приходить сюда с детьми в летнее время, когда столики накрывают не только в помещении, но и в уютном питерском дворе-колодце. Там же есть детская площадка: с песочницей с игрушками, горкой, качелями, огромными шахматными фигурами, баскетбольным кольцом и небольшим футбольным полем. Есть детская комната и внутри ресторана. В меню — простые и вкусные блюда европейской и русской кухни. Есть собственная кондитерская. Планируя визит, обязательно зарезервируйте стол заранее.

Большая Морская, д.45. 1200 руб. будни 9:00-00:00, выходные и праздники 09:00-01:00.

с понедельника по четверг с 16:00 до 18:00 для детей от 2 до 7 лет проходят бесплатные игровые полдники; есть детские стульчики и туалет для маленьких посетителей, а также настольный футбол.

Арт-кафе-клуб «Книги и кофе»

Этот камерный фамильный клуб, основанный петербургским писателем Александром Житинским , — известное место притяжения питерской интеллигенции. Его девиз: «Жизнь со вкусом смысла». Оно известно не только благодаря вкусному кофе, домашним десертам и европейскому меню, но и своими культурными мероприятиями: тут бывают концерты живой музыки, кинопоказы лекций, выставки, встречи с интересными людьми, мастер-классы и спектакли для детей и взрослых. Здесь не продают алкоголь. В небольшом меню можно найти супы, салаты, горячие вегетарианские и мясные блюда. Интересно и вкусно будет с детьми школьного возраста.

Гагаринская ул., д. 23. 350 руб. ежедневно, 11:00-23:00.

книги, которые лежат на стеллажах, всегда можно взять и почитать, а некоторые понравившиеся — купить.

Ресторан «Корюшка»

Этот панорамный ресторан холдинга Ginza Project находится в самом сердце Санкт-Петербурга — на пляже на Заячьем острове у стен Петропавловской крепости. Место подойдет тем, кто устал от прогулок и созерцаний достопримечательностей и ищет непростое место для обеда или ужина с прекрасным видом на Неву и отличной кухней. За последнюю в ресторане отвечает шеф-повар Стас Быков. Детей порадует огромная комната с замком, горкой, бассейном с шариками и игрушками. Для них же разработано специальное меню с хитами вроде сосиски в тесте на палочке с картофелем фри и куриного супа с домашней лапшой и перепелиным яйцом.

Петропавловская крепость, д. 3 2500 руб. ежедневно, 12:00-01:00 по выходным проходят детские кулинарные мастер-классы; работает няня; есть детские стульчики

Котокафе «Республика котов»

Котокафе (филиал музея и арт-кафе «Республика кошек») — беспроигрышный вариант для тех, кто хочет передохнуть, выпить чашку кофе или чая с десертом и потискать котиков. Меню здесь довольно простое: чай, кофе, безалкогольные напитки, снеки, десерты, пара простых горячих блюд. Да и за пребывание в нем придется заплатить (фиксированной суммы нет, рекомендованный добровольный взнос — 300 руб. за человека). Но все это компенсируется общением с усатыми питомцами — 60 котами и кошками. Их можно гладить, брать на руки и всячески ласкать. Играть и фотографировать также не возбраняется.

Литейный пр., д. 60 300 руб. ежедневно, 10:00-22:00.

после соблюдения определенных формальностей понравившегося котика можно взять домой.

Ресторан-пивоварня «Карл и Фридрих»

Это место стоит запланировать после активной прогулки в Приморском парке Победы. Для детей здесь есть не только игровая комната, находящаяся в настоящей башне, но и большой деревянный детский городок под открытым небом с замком, горками, качелями и песочницей. А за рестораном справа открыт для свободного посещения бесплатный контактный зоопарк «Имени Чебурашки». Там живут различные птицы, овцы и козы, лисы, норки и соболи, пони, олень, ослик, белки и еноты.

Взрослые порадуются здесь собственной пивоварне и добротной еде. Для детей есть собственное меню, состоящее, правда, только из шести позиций.

Крестовский остров, Южная дорога, д. 15 1700 руб. вс. -чт. 12:00-00:00, пт. -сб. 12.00-01:00 на ресепшен продается корм (100 руб.), которым можно покормить животных в зоопарке; в детской комнате работает няня; есть стульчики для малышей.

Кафе Wave

Сюда стоит идти вместе с ребенком постарше, любящим бургеры. Все бургеры готовятся по авторским рецептам из свежих продуктов. Выбор блюд здесь небольшой, зато порции гигантские — самое то для молодого растущего организма. Возможно, родителям даже удастся уговорить ребенка съесть полезный супчик — в меню можно найти куриный бульон и суп-пюре. Есть блюда для веганов.

Апраксин пер., д. 3 800 руб. ежедневно, 11:00-23:00 в подарок к каждому бургеру подается картофель фри/айдахо с соусом на выбор или овощной салат.

Ресторан «Макаронники»

Поесть на настоящей крыше — это не только романтическое приключение для взрослых, но и целое событие для детей. В этом ресторане зимой под стеклянным куполом, а летом при хорошей погоде — на огромной открытой террасе кормят итальянской едой и дают полюбоваться на исторический центр Санкт-Петербурга и акваторию Невы с высоты птичьего полета. Для кулинарных патриотов здесь предусмотрен специальный раздел в меню «Родина» со «Столичным салатом» или гороховым супом. Специального детского меню нет, но всегда можно выбрать подходящее блюдо из общего или попросить его адаптировать.

пр. Добролюбова, д. 16, БЦ «Арена-Холл», 7 эт. 1200 руб. ежедневно, 12:00-00:00 на террасе есть настоящий домик Карлсона, а еще множество гамаков (в теплое время года).

Ресторан-кондитерская «Мечта»

Красиво и вкусно — то, что нужно после долгих прогулок по живописным паркам Царского села. Здесь есть полноценное меню, в том числе и детское — с закусками, супами и горячим. Меню со сладким идет отдельно — есть десерты, торты и выпечка из собственной кондитерской (местный шеф готовит из натуральных ингредиентов и российских продуктов). Также отдельное — с десертами, выпечкой и тортами из собственной кондитерской.

Что выбрать: бисквитное пирожное с муссом со вкусом пломбира «Джульетта» (250 руб.), «Фисташковый фрамбуаз» (280 руб.), «Морковный торт с облепиховым джемом» (230 руб.).

Детский бонус: летом на террасе ресторана можно кататься на настоящем электромобиле.

Конюшенная ул., 38/37, г. Пушкин, Санкт-Петербург Время работы 11:00-23:00 Подробнее

Ресторан-кондитерская «Гости»

Двухэтажный ресторан с домашней атмосферой, разнообразным основным меню и собственной кондитерской, на которой уже много лет колдуют сербские мастера-кондитеры Игорь и Мария.

Присев на мягкие диваны под абажурами с бахромой, обязательно заказываем «Грушевый наполеон» (310 руб.) — в 2013 году его признали лучшим десертом на одном из кулинарных конкурсов. Также нужно брать «Ягодный суп с ванильным мороженым» (250 руб.), «Чизкейк со свежей клубникой» (310 руб.) и «Картошку по бабушкиному рецепту» (160 руб.).

Детский бонус: есть уютная игровая, детские стульчики, а также собственное меню и безглютеновые блюда.

Малая Морская, 13 пн–пт: 08:30 — 23:30, сб–вс: 09:00 — 23:30 Подробнее

Кофейня Shumli на Казанской

Кофейни Shumli, выдержанные в венском стиле, работают по двум адресам в центре города. Однако для семейных посиделок лучше выбрать ту, что находится на Казанской улице. Сама атмосфера здесь располагает к неспешному чаепитию. Впрочем, в меню есть не только сладкое, но и салаты, супы, горячие блюда.

Что заказывать: европейские десерты и бельгийские вафли (от 195 руб.). Абсолютные хиты — свежевыпеченные вафли с мороженым и ягодным соусом (230 руб.), «Вишневый штрудель» (175 руб.) и «Миндальное пирожное» (185 руб.). Детский бонус: есть небольшой детский уголок с маленькой кухней, игрушками, раскрасками и наборами для рисования.

Казанская ул. 40 пн-пт: 9:30-22:00, сб-вс: 12:00-22:00 Подробнее

Рестораны-кондитерские Du Nord 1834

Эти рестораны высокой французской кухни находятся по двум адресам в центре города. И в каждом из них есть уютная пекарня-кондитерская в стиле знаменитой Laduree. Десерты и выпечку тут делают по оригинальным рецептам потомственного пекаря Патрика Бодара.

Нынешним летом в обеих кондитерских сети обязательно стоит попробовать португальский десерт от шеф-кондитера Du Nord 1834 «Паштейш де Ната» (80 руб.). Также здесь подают отличные эклеры (130 руб.) — ванильный, кофейный, шоколадный.

Лиговский просп., д. 41/83 (24 часа) Кирочная улица, дом 26 (9:00 — 23:00) Телефон: +7 (812) 603-22-73 Подробнее

Kroo cafe

Семейный ресторан домашней французской кухни с собственной кондитерской. Как и в основном меню, среди десертов встречается много блюд, приготовленных по фамильным рецептам владелицы Kroo café — Виолетты Кроо.

Из десертов обязательно пробуем: «Фирменный лавандовый торт Kroo» (290 руб.), «Лавандовый эклер» (140 руб.), «Овсяное печенье с курагой» (120 руб.), «Крем-брюле с маракуйей» (220 руб.). Тем же, кто бережет фигуру, но любит сладости, стоит обратить внимание на «Печеное яблоко с финиками и вишней» (330 руб.).

Детский бонус: игровая комната с няней по выходным, детские кулинарные мастер-классы и специальное меню.

Суворовский пр. 27 9-я Советская ул. д. 11 Часы работы: Пн-Чт 8:00-00:00 Пт 8:00-01:00 Сб 09:30-01:00 Вс 10:00-00:00 Подробнее

Caffe Venezia

Первая в Санкт-Петербурге итальянская джелатерия, работающая с 2007 года, совсем недавно открылась после ремонта. Здесь есть около 18 разновидностей домашнего мороженого (200 руб. за порцию из двух видов в креманке или рожке).

Также здесь подают отличные десерты: классический «Тирамису» (300 руб.), фирменный торт «Венеция» (300 руб.), вафельная трубочка с рикоттой и цукатами «Канноло» (100 руб.). Столики в заведение лучше бронировать заранее — здесь обычно многолюдно, особенно в жару.

К оплате не принимаются карты.

Невский пр.107, вход с Невского проспекта Часы работы: пн-пт 9.00 — 23.00 сб-вс 10.00 — 23.00 Подробнее

Кондитерская «Тройка»

Название «Тройка» — настоящий сладкий бренд Петербурга: производство было основано аж в 1978 году. Скромные интерьеры кондитерской компенсируются большим выбором десертов, тортов, пирожных и выпечки, созданных еще по ГОСТам советских времен.

Хиты, проверенные временем: торт «Муравейник» (1 кг, 930 руб.) со сметанным кремом, взбитыми сливками и маком, заварная булочка «Тройка» (90 руб.) с творожным кремом, покрытая шоколадной помадкой. Детям точно понравятся мини-торты «Смешарики» (155 руб.).

Загородный пр. 27 +7 (812) 764-51-10 Подробнее

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