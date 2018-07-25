KFC к 2020 году планирует увеличить число своих ресторанов в России и СНГ до 1000

МОСКВА, 25 июля. / ТАСС /. Американская сеть быстрого питания KFC планирует к 2020 году увеличить число ресторанов в России и СНГ до 1000 с нынешних 758, открыв в этом году 160 точек, сообщил ТАСС генеральный директор материнской компании KFC — Yum! Brands по России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Олег Писклов

"На начало июля в России и СНГ было открыто 758 ресторанов KFC. В целом в этом году мы планируем открыть около 160 новых точек в регионе, а к 2020 году — расширить сеть KFC в России и СНГ до 1000 ресторанов, выйдя в новые города и сохранив темп прироста примерно в 200 точек ежегодно", — сказал он.

Первый появившийся в России иностранный фаст-фуд и конкурент KFC — сеть McDonald's последние два года открывает порядка 50 новых ресторанов в России.

Писклов отметил, что KFC сейчас присутствует практически во всех регионах страны и в ближайший год намерен открыть рестораны в Чите, Улан-Удэ, а также в Якутске. «После охвата данных регионов мы планируем выйти на города с населением от 100 000, но данные планы остаются на стадии формирования», — добавил он он.

KFC, основанная в 1930 году, специализируется на блюдах из курицы.