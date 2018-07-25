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В бывшем здании школы в тихом центре открылась пельменная без вывески
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В бывшем здании школы в тихом центре открылась пельменная без вывески 

ngs.ru 25 июля 2018
Фото: ngs.ru
В бизнес-центре на улице Максима Горького, 39 в тихом центре Новосибирска открылось кафе-пельменная «Кипим-Бурлим». Заведение открыла начинающий предприниматель Екатерина Мигунова, работавшая в общепите средним управленцем.
«Кипим-Бурлим» заняла помещение, где уже работала столовая, обслуживавшая преимущественно работников бизнес-центра. Сам бизнес-центр — это просто здание старой школы 1930-х годов постройки, которое сейчас сдают арендаторам.
Чтобы попасть в кафе, нужно зайти в бывшую школу через неработающий рынок, выстроенный перед зданием, пересечь фойе, а затем пойти по коридорам. Вывески у заведения нет, если не считать небольшого штендера на входе.
Екатерина Мигунова говорит, что привлекать клиентов намерена прежде всего пельменями и варениками, которые лепят здесь же, на месте. Цена порции в зависимости от состава варьируется от 130 до 160 рублей.
Пельмени также можно купить в замороженном виде или забрать готовыми в коробочках, которые сложены на входе.
Кроме пельменей в кафе есть ограниченный набор обычных столовских блюд (супы, салаты, горячее) для офисных обедов.
Пельменные как формат недорогого заведения общепита — довольно популярный формат у предпринимателей. Так, в конце весны пельменная открылась в жилмассиве «Европейский Берег». А совсем недавно владелица легендарного кафе «Домашние пельмени» на Советской объявила о закрытии заведения — но у пельменной сразу нашлись новые хозяева, которые сохранили кафе, работающее в Новосибирске третье десятилетие.
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