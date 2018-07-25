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Омичи обменяются рецептами в сквере Дружбы народов
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Омичи обменяются рецептами в сквере Дружбы народов 

АиФ-Омск 25 июля 2018
Фото: АиФ-Омск
29 июля в 12:00 на территории сквера Дружбы народов пройдёт фестиваль национальной кухни #ЭТнОВКУСНО. Как сообщает пресс-служба мэрии Омска, это мероприятие является частью большого творческого проекта «территория ЭТНО».
Гостей ждут шедевры армянской, азербайджанской, русской, казахской, корейской национальной кухни, а также кухни народов Поволжья.
Хозяйки смогут узнать, как готовить национальные блюда, а дома воспроизвести рецепт и накормить семью.
Как отмечает директор департамента общественных отношений и социальной политики Радмила Мартынова, фестивали open-air набирают всё большую популярность. На них можно не только хорошо отдохнуть, но и завести новые знакомства, а также обменяться рецептами.
Напомним, недавно в сквере Дружбы народов прошёл фестиваль «Культурный калейдоскоп». Гости с могли посмотреть концерт, приобрести сувениры на память, а также попробовать баурсаки и другие блюда казахской кухни.
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