Тимати угощает: на улице Ленина откроется бургерная известного рэпера

В Новосибирске откроется заведение сети Black Star Burger, совладельцем и лицом которого является певец и продюсер Тимати

Тимур Саттаров. Информацию об этом НГС подтвердил владелец коммерческого помещения на улице Ленина, 12, которое раньше занимал один из офисов Сбербанка

«Могу подтвердить, что мы подписали договор с компанией Black Star Burger Rus, и осенью (ориентировочно в октябре) в помещении на Ленина, 12 откроется ресторан Black Star Burger, — рассказал он. — Мы в данном случае просто арендодатель, сдали им помещение».

О том, что у Black Star Burger появился франчайзи в Новосибирске, ещё весной говорили два источника НГС на ресторанном рынке. По словам одного из них, ключевым условием для открытия ресторана было место. «Оно должно было быть в самом центре, на виду», — говорит собеседник НГС.

В то же время новосибирский франчайзи отказался выходить на контакт с корреспондентами НГС. Зачастую местные партнёры скованы ограничениями от франшизора, касающимися распространения информации о новых точках сети до официальных анонсов его открытия.

На сайте Black Star Burger уже есть информация о том, что сеть собирается выйти на новосибирский рынок. «Новосибирск — третий город по численности в России и очень привлекательный регион для ресторанного бизнеса. Команда „Блэк Стар“ уже говорила, что в приоритетных планах охватить сетью ресторанов все крупные города России, поэтому можно с уверенностью говорить, что здесь будет в скором времени открыт ресторан Тимати Black Star Burger, возможно, также будет и классический мясной ресторан „Стейк-Хаус Прайм“», — сказано в сообщении. В нём отмечается, что дата открытия Black Star Burger в Новосибирске ещё неизвестна, но это произойдёт «предположительно в 2018 году».

Black Star Burger — проект столичного предпринимателя Юрия Левитаса, который привлёк для его раскрутки в качестве партнёра и официального лица бренда известного музыканта Тимати. Первый ресторан открылся в Москве на Новом Арбате. Самой заметной его особенностью стали чёрные перчатки, которые выдаются посетителям вместе с бургерами, — чтобы не мыть руки после еды.

Black Star Burger станет не первым фастфудом, который выдаёт перчатки своим клиентам. Точно такой же приём, но с перчатками красного цвета, используют в закусочной Giros Master, которая сначала работала на улице Ленина, а потом переехала на Выборную.