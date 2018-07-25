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Тимати угощает: на улице Ленина откроется бургерная известного рэпера
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Тимати угощает: на улице Ленина откроется бургерная известного рэпера 

ngs.ru 25 июля 2018
Фото: ngs.ru
В Новосибирске откроется заведение сети Black Star Burger, совладельцем и лицом которого является певец и продюсер Тимати.
Информацию об этом НГС подтвердил владелец коммерческого помещения на улице Ленина, 12, которое раньше занимал один из офисов Сбербанка, Тимур Саттаров.
«Могу подтвердить, что мы подписали договор с компанией Black Star Burger Rus, и осенью (ориентировочно в октябре) в помещении на Ленина, 12 откроется ресторан Black Star Burger, — рассказал он. — Мы в данном случае просто арендодатель, сдали им помещение».
О том, что у Black Star Burger появился франчайзи в Новосибирске, ещё весной говорили два источника НГС на ресторанном рынке. По словам одного из них, ключевым условием для открытия ресторана было место. «Оно должно было быть в самом центре, на виду», — говорит собеседник НГС.
В то же время новосибирский франчайзи отказался выходить на контакт с корреспондентами НГС. Зачастую местные партнёры скованы ограничениями от франшизора, касающимися распространения информации о новых точках сети до официальных анонсов его открытия.
На сайте Black Star Burger уже есть информация о том, что сеть собирается выйти на новосибирский рынок. «Новосибирск — третий город по численности в России и очень привлекательный регион для ресторанного бизнеса. Команда „Блэк Стар“ уже говорила, что в приоритетных планах охватить сетью ресторанов все крупные города России, поэтому можно с уверенностью говорить, что здесь будет в скором времени открыт ресторан Тимати Black Star Burger, возможно, также будет и классический мясной ресторан „Стейк-Хаус Прайм“», — сказано в сообщении. В нём отмечается, что дата открытия Black Star Burger в Новосибирске ещё неизвестна, но это произойдёт «предположительно в 2018 году».
Black Star Burger — проект столичного предпринимателя Юрия Левитаса, который привлёк для его раскрутки в качестве партнёра и официального лица бренда известного музыканта Тимати. Первый ресторан открылся в Москве на Новом Арбате. Самой заметной его особенностью стали чёрные перчатки, которые выдаются посетителям вместе с бургерами, — чтобы не мыть руки после еды.
Black Star Burger станет не первым фастфудом, который выдаёт перчатки своим клиентам. Точно такой же приём, но с перчатками красного цвета, используют в закусочной Giros Master, которая сначала работала на улице Ленина, а потом переехала на Выборную.
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