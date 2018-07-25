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Рестораны Выборга приглашают всех на «Выборгский пикник»
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Рестораны Выборга приглашают всех на «Выборгский пикник» 

Ivyborg.ru 25 июля 2018
Фото: Ivyborg.ru
II гастрономический фестиваль «Выборгский пикник» начнет работу в субботу, 28 июля, с 11.00 на набережной 40-летия ВЛКСМ. Торжественное открытие состоится в 13:00.
Как рассказали организаторы мероприятия — НП «Совет предпринимателей», в этом году в течение двух дней свою продукцию на фестивале будут представлять около 20 ресторанов, баров и кафе города. Выборжани и гости города смогут не только попробовать деликатесы по авторским рецептам, но и поучаствовать в кулинарных мастер-классах.
На суд зрителей рестораторы представят английский стрит-фуд, блюда мексиканской, азиатской и восточной кухонь, авторские бургеры ручной работы, фирменные выборгские блюда средневековой эпохи, и конечно же выборгский крендель, который уже давно стал одним из символов города.
В программе «Выборгского пикника»:
домашний лагман от ресторана «Panorama»; паназиатская кухня от кафе «ФаршмаК»; шф-повар ресторана «Marco Polo» приготовит блюда средневековой кухни; мексиканскую лепешку тортилья и томатную пасту приготовят представители Творческого пространства «WKлючи»; стейк из мраморной говядины от бара «Чёрный бык» займет нишу кухни Дикого Запада; фиш-энд-чипс, летние охладительные напитки от ресторана «Creep Pub» порадуют ценителей английской кухни;
Ресторан «Чемпион» и Бургерная «12.93» приготовят для гостей праздника мастер-класс «Сюрприз для гостей».
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