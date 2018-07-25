Где заказать самый красивый десерт

Где заказать самый красивый свадебный десерт

В семейной кондитерской Сергея Жукова Регины Бурд "Любовь и сладости" для каждой пары среди различных тортов, пирожных, капкейков, безе, эклеров и леденцов найдут то самое угощение. Или создадут индивидуальный сладкий стол и фуршет, опираясь на вкусовые предпочтения и даже историю знакомства влюбленных. Для этого мастера кондитерской используют сладкую фотопечать, сахарные цветы, свежие фрукты и ягоды, шоколадные 3D-фигурки и модную зеркальную глазурь. Только представьте, как это вкусно и красиво — особенно на праздничных снимках. Каким бы сложным ни получился десерт, его в целости доставят на торжество, чтобы у жениха и невесты было меньше поводов для беспокойства.

"Любовь и сладости"

Кстати, в этом свадебном сезоне Сергей и Регина будут сами поздравлять молодоженов, заказавших свадебный торт в их кондитерской.