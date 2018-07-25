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Где заказать самый красивый десерт
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Где заказать самый красивый свадебный десерт 

Harper’s Bazaar 25 июля 2018
Фото: Harper’s Bazaar
В семейной кондитерской Сергея Жукова и Регины Бурд "Любовь и сладости" для каждой пары среди различных тортов, пирожных, капкейков, безе, эклеров и леденцов найдут то самое угощение. Или создадут индивидуальный сладкий стол и фуршет, опираясь на вкусовые предпочтения и даже историю знакомства влюбленных. Для этого мастера кондитерской используют сладкую фотопечать, сахарные цветы, свежие фрукты и ягоды, шоколадные 3D-фигурки и модную зеркальную глазурь. Только представьте, как это вкусно и красиво — особенно на праздничных снимках. Каким бы сложным ни получился десерт, его в целости доставят на торжество, чтобы у жениха и невесты было меньше поводов для беспокойства.
"Любовь и сладости"
Кстати, в этом свадебном сезоне Сергей и Регина будут сами поздравлять молодоженов, заказавших свадебный торт в их кондитерской.
"Любовь и сладости"
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