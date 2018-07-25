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В Москве предложат попробовать на вкус земную свежесть
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В Москве предложат попробовать на вкус земную свежесть 

Lenta.ru 25 июля 2018
Фото: Lenta.ru
В кафе Brown Bar в московском универмаге ЦУМ в рамках Дней культуры Пекина 28 июля пройдет тематический китайский бранч. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы универмага в среду, 25 июля.
Меню к бранчу представит шеф-повар пекинского ресторана Black Sesame Kitchen Чжана Айфена. Айфен предложит гостям универмага блюда с необычными названиями: «Три земных свежести», узнать, «Мапо тофу», «Китайский окунь, приготовленный в виде цветка хризантемы» и другими.
ЦУМ (сейчас расшифровывается как «Центральный Универсальный Модный») — универсальный магазин, специализирующийся на продаже одежды, обуви, аксессуаров, косметики и парфюмерии сегментов люкс и премиум для мужчин, женщин и детей. Занимает историческое здание бывшего универмага Мюр и Мерилиз на углу Петровки и Театральной площади, перестроенное под магазин архитектором Романом Клейном в 80-е годы XIX века.
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