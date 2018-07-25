«Смена Food Waste»: 7 лекций и мастер-классов

Наталья Паласьос , гастрономическая журналистка и основательница российского «Омнивора», придумала пару лет назад проект «Смена» — поварской фестиваль в Никола-Ленивце. А в этом году Наташа сделала специальную «Смену» на Даниловском рынке — посвященную спасению еду и уменьшению пищевых отходов. Проблема глобальная: по данным ООН , треть производимого в мире продовольствия теряется или выбрасывается.

«Смена Food Waste» собрала хороших шефов и других небезразличных людей: два дня они показывали мастер-классы и читали лекции про экономию и бережное отношение к еде. Кроме того, было сварено 300 литров супа из того, что не продали за день на Даниловском рынке.

Мы вели прямые трансляции первого дня на нашей странице в фейсбуке. И вот предлагаем вашем вниманию несколько из них.

«Безотходная ашкеназская кухня»Мастер-класс Юрия Книжника, шефа проекта «Самый цимес», — об экономии, на которой построена кухня евреев-ашкеназов. Цимес присутствует.

«Овощи и хлеб: Как разобрать овощи в холодильнике и как заморозить хлеб, чтобы его сохранить»Крайне обстоятельная, детальная лекция Алены Спириной , кулинарного блогера и телеведущей, а также управляющего партнера кулинарной школы «Хлеб и еда». Как правильно хранить зелень, как лучше хранить хлеб в морозильнике — целым или нарезанным — и уйма других полезных сведений.

«Что такое утилизотто и зачем оно нужно»Главред «Еды» Роман Лошманов рассказывает о народной редакционной забаве — сделать что-то из ничего, попутно расчистив холодильник. В лекции использованы вот этот и этот ролики.

«Вершки и корешки» О вершках и корешках рассказывает Тимур Абузяров, бренд-шеф ресторанов и кафе Beer Happens, Wine Happens, Bao + Noodles, Fishop и Tyler.

«Калинка-малинка»Два друга, шеф «Северян» Георгий Троян и шеф «Белуги» Антон Ковальков, рассказывают о том, как не потерять ни одной ягодки и перерабатывать мятые плоды в том числе.

«Море без остатков»О том, что в рыбе можно готовить и есть далеко не только филе, отлично рассказывает Антон Абрезов, экс-шеф петербургского ресторана Gräs & Madbaren.

«Фудшеринг: спасение еды в Москве»О том, что в Москве уже тоже появился, как в Европе, фудшеринг, рассказывают Анна Успенская, создательница проекта «Фудшеринг Москва», и Михаил Крюков, руководитель благотворительного проекта «Доброволицы».