Ещё
В Сан-Франциско отказались от одноразовой посуды
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Сан-Франциско отказались от одноразовой посуды 

News.ru 25 июля 2018
Фото: News.ru
Наблюдательный совет Сан-Франциско поддержал идею о запрете на продажу и распространение пластиковых изделий в магазинах, ресторанах и барах. Если в мэрии примут окончательное утверждение, то законопроект вступит в силу уже с 1 июля 2019 года.
Постановление ограничит продажу одноразовых приборов, изготовленных с использованием фтора, — сообщает The San Francisco Chronicle.
Бары, рестораны и кафе смогут предоставлять клиентам пакеты с сахаром, приправы и салфетки только по просьбам. Также посетители смогут получать их на стойках самообслуживания.
По данным экологической организации 5 Gyres, пластиковые контейнеры лидируют в списке главных загрязнителей океана, а одноразовые трубочки занимают четвертое место.
Ранее News.ru писал о том, что Роналду играл на чемпионате мира в форме из переработанного пластика. В производстве формы помогала компания Parley Consulting, занимающаяся сбором данного материала. Таким образом, «Юве» сделал весомый вклад в кампанию по очистке океанов. Руководство клуба назвало этот шаг личной победой.
News.ru: последние новости
Рестораны кормят москвичей элитными блюдами за бесценок McDonald's оспорил штраф за «Макавто» Синие вино и шампанское начнут делать в Ливане
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке1
Похабный мордобой в телестудии «Останкино»7
9 комедий, которые не так просты, как кажется
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок2
Видео
04:49
Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип
Концерты
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:08
«Между рядами»: фильм о любви и трагедии
Кино
02:08
Что смотреть в кино на этой неделе
Кино Другое
05:05
Была ли Красавица Белль феминисткой
Кино С детьми
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
02:47
Почему артисты цирка обижаются на «циркачей»
С детьми
13:45
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Кино
09:00
Супергерои, сильно изменившиеся для кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение