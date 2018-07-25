В Сан-Франциско отказались от одноразовой посуды

Наблюдательный совет Сан-Франциско поддержал идею о запрете на продажу и распространение пластиковых изделий в магазинах, ресторанах и барах. Если в мэрии примут окончательное утверждение, то законопроект вступит в силу уже с 1 июля 2019 года.

Постановление ограничит продажу одноразовых приборов, изготовленных с использованием фтора, — сообщает The San Francisco Chronicle.

Бары, рестораны и кафе смогут предоставлять клиентам пакеты с сахаром, приправы и салфетки только по просьбам. Также посетители смогут получать их на стойках самообслуживания.

По данным экологической организации 5 Gyres, пластиковые контейнеры лидируют в списке главных загрязнителей океана, а одноразовые трубочки занимают четвертое место.

Ранее News.ru писал о том, что Роналду играл на чемпионате мира в форме из переработанного пластика. В производстве формы помогала компания Parley Consulting, занимающаяся сбором данного материала. Таким образом, «Юве» сделал весомый вклад в кампанию по очистке океанов. Руководство клуба назвало этот шаг личной победой.