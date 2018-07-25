«Как в ресторане»: прованский «рататуй» на вашей кухне 

«Рататуй» — блюдо, которое любят во всех странах. Симбиоз кабачков, помидоров, лука, чеснока и баклажанов дарит нам изысканный летний вкус. Чтобы отведать овощной микс, идти в ресторан необязательно! Достаточно включить телеканал «МИР» и внимательно следовать советам нашего шеф-повара Александра Журкина. Он поделится секретами высокой кухни, которые каждая хозяйка сможет применить у себя дома. А еще Александр Журкин покажет, как правильно выбрать сезонные овощи, приготовить фрикасе и … необычайно воздушный десерт — мильфей. Смотрите кулинарное шоу «Как в ресторане» 29 июля в 10:15 только на 18-й кнопке. Не пропустите, будет интересно!
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