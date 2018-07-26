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На улице Забелина появился симпатичный ресторан итальянской кухни
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На улице Забелина появился симпатичный ресторан итальянской кухни 

Kitchenmag 26 июля 2018
Фото: Kitchenmag
На ул. Забелина появился симпатичный ресторан итальянской кухни. Траттория Officina — проект «самого русского из итальянских шефов» Мирко Дзаго. Он запустил проект в партнерстве с хозяином сыроварни DolceLatte Кириллом Шаршуковым и предпринимателем Пьеранджело Карбонарой, который занимается поставками итальянских продуктов в Россию. Шеф-повар, проработавший в ресторане Аркадия Новикова «Сыр» более пятнадцати лет, давно мечтал открыть небольшое дело, и вот, после продолжительных поисков спонсоров и помещения, он наконец ждет гостей в собственном ресторане.
Интерьер заведения владельцы придумали сами. Слово officina переводится с итальянского как «мастерская», поэтому все оформление заигрывает со стилем индастриал, сохраняя при этом уют маленького европейского бистро. Пару лет назад Мирко Дзаго признавался, что мечтает о ресторане с креативной кухней, однако в итоге сделал акцент на классической итальянской гастрономии. Меню «Оффичины» простое и короткое: в каждом разделе всего по несколько позиций.
В «Оффичине» всего три десерта, зато все — собственного приготовления, пишет Restoclub. Так, на сладкое подают семифреддо (450 руб.), тирамису (350 руб.) и панна-котту с соусом из персика (350 руб.). Пока в барной карте ресторана только пиво, но обещают, что в ближайшее время появятся вино и коктейли.
Средний чек: 1400 рублей (без напитков)
Адрес: ул. Забелина, 1
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