На улице Забелина появился симпатичный ресторан итальянской кухни

На ул. Забелина появился симпатичный ресторан итальянской кухни. Траттория Officina — проект «самого русского из итальянских шефов» Мирко Дзаго. Он запустил проект в партнерстве с хозяином сыроварни DolceLatte Кириллом Шаршуковым и предпринимателем Пьеранджело Карбонарой, который занимается поставками итальянских продуктов в Россию. Шеф-повар, проработавший в ресторане Аркадия Новикова «Сыр» более пятнадцати лет, давно мечтал открыть небольшое дело, и вот, после продолжительных поисков спонсоров и помещения, он наконец ждет гостей в собственном ресторане.

Интерьер заведения владельцы придумали сами. Слово officina переводится с итальянского как «мастерская», поэтому все оформление заигрывает со стилем индастриал, сохраняя при этом уют маленького европейского бистро. Пару лет назад Мирко Дзаго признавался, что мечтает о ресторане с креативной кухней, однако в итоге сделал акцент на классической итальянской гастрономии. Меню «Оффичины» простое и короткое: в каждом разделе всего по несколько позиций.

В «Оффичине» всего три десерта, зато все — собственного приготовления, пишет Restoclub. Так, на сладкое подают семифреддо (450 руб.), тирамису (350 руб.) и панна-котту с соусом из персика (350 руб.). Пока в барной карте ресторана только пиво, но обещают, что в ближайшее время появятся вино и коктейли.

Средний чек: 1400 рублей (без напитков)

Адрес: ул. Забелина, 1