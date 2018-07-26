В Перми в День ВДВ запретят продавать алкоголь

2 августа купить спиртное можно будет только в барах и кафе

2 августа в Перми будут отмечать День воздушно-десантных войск. Розничная продажа спиртного в магазинах будет запрещена.

— Нарушение запрета влечет административный штраф на должностных лиц в размере от трех до четырех тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 до 40 тысяч рублей, — сообщили в городской администрации.

Следующий запрет на розничную продажу алкоголя в Перми будет введен в День знаний — 1 сентября.

Ранее мы разобрались с тем, какие заведения сегодня попадают в зону запрета на продажу алкоголя и какие в постановлении есть нюансы.