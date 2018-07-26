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В Перми в День ВДВ запретят продавать алкоголь
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В Перми в День ВДВ запретят продавать алкоголь 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
2 августа купить спиртное можно будет только в барах и кафе
2 августа в Перми будут отмечать День воздушно-десантных войск. Розничная продажа спиртного в магазинах будет запрещена.
— Нарушение запрета влечет административный штраф на должностных лиц в размере от трех до четырех тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 до 40 тысяч рублей, — сообщили в городской администрации.
Следующий запрет на розничную продажу алкоголя в Перми будет введен в День знаний — 1 сентября.
Ранее мы разобрались с тем, какие заведения сегодня попадают в зону запрета на продажу алкоголя и какие в постановлении есть нюансы.
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