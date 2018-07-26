Видео: в новосибирском ресторане начали жарить мясо по «пещерной технологии»

В новосибирском ресторане «Гриль и бутыль» продемонстрировали редкую технологию приготовления мяса, когда его куски выкладываются непосредственно на угли, а не на решётку. Теперь рестораторы обещают ввести новое блюдо в меню.

Жарка мяса в углях — известный, хотя и редко встречающийся в России способ кулинарной обработки. В англоязычных странах такое блюдо называется ещё «грязный стейк» или «стейк Эйзенхауэра» (по фамилии американского президента, который якобы любил мясо, приготовленное именно так).

Инициатором введения в меню необычного блюда стал бренд-шеф нового проекта владельцев ресторана «Гриль и бутыль» Вадим Прусаков, который и продемонстрировал эту технологию посетителям.

«В сущности, это такой древний способ, которым мясо готовили еще тогда, когда у первобытных людей не было никакой посуды. Да и печей тоже не было. Можно сказать, это пещерная технология», — говорит Прусаков.

С чисто кулинарной точки зрения приготовление мяса в углях позволяет максимально насытить его ароматом костра, за что обычно и любят мясо «на огне». При этом, как указывает Вадим Прусаков, температура угля ниже чем температуры решетки.

«Поэтому, с одной стороны, мясо получает необходимый температурный ожег, но с другой — готовится чуть медленнее, чем если бы оно лежало на металлических прутьях. И именно эта разница позволяет достичь нужного баланса, когда мясо успевает прожариться, но не успевает высохнуть», — говорит шеф-повар.

Рестораторы регулярно экспериментируют с новыми способами обработки продуктов. Так, в открывшемся недавно баре Fry мясные блюда готовят сначала в сувиде, а перед подачей только быстро обжаривают.