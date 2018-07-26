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Видео: в новосибирском ресторане начали жарить мясо по «пещерной технологии»
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Видео: в новосибирском ресторане начали жарить мясо по «пещерной технологии» 

ngs.ru 26 июля 2018
Фото: ngs.ru
В новосибирском ресторане «Гриль и бутыль» продемонстрировали редкую технологию приготовления мяса, когда его куски выкладываются непосредственно на угли, а не на решётку. Теперь рестораторы обещают ввести новое блюдо в меню.
Жарка мяса в углях — известный, хотя и редко встречающийся в России способ кулинарной обработки. В англоязычных странах такое блюдо называется ещё «грязный стейк» или «стейк Эйзенхауэра» (по фамилии американского президента, который якобы любил мясо, приготовленное именно так).
Инициатором введения в меню необычного блюда стал бренд-шеф нового проекта владельцев ресторана «Гриль и бутыль» Вадим Прусаков, который и продемонстрировал эту технологию посетителям.
«В сущности, это такой древний способ, которым мясо готовили еще тогда, когда у первобытных людей не было никакой посуды. Да и печей тоже не было. Можно сказать, это пещерная технология», — говорит Прусаков.
С чисто кулинарной точки зрения приготовление мяса в углях позволяет максимально насытить его ароматом костра, за что обычно и любят мясо «на огне». При этом, как указывает Вадим Прусаков, температура угля ниже чем температуры решетки.
«Поэтому, с одной стороны, мясо получает необходимый температурный ожег, но с другой — готовится чуть медленнее, чем если бы оно лежало на металлических прутьях. И именно эта разница позволяет достичь нужного баланса, когда мясо успевает прожариться, но не успевает высохнуть», — говорит шеф-повар.
Рестораторы регулярно экспериментируют с новыми способами обработки продуктов. Так, в открывшемся недавно баре Fry мясные блюда готовят сначала в сувиде, а перед подачей только быстро обжаривают.
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