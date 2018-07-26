Можно ли дегустировать белые вина после красных

Комментарий Арины Герасимовой, сомелье Le RestaurantМир вина и гастрономии, пожалуй, особенно чувствителен к правилам ассоциативного мышления, укоренившимся в нашем сознании и привычках. Если шампанское, то пить обязательно из узких высоких бокалов на стройной ножке. Если рыба, то сочетать ее правильно с белым вином, а если мясо — запивать красным. В случае если за обедом/ужином предполагается несколько блюд, то начинать сопровождать гастрономию нужно с белого вина и только потом переходить на красное. В общем-то да, хоть и набило оскомину и звучит скучно. Но как же здорово, когда в таких казалось бы постулатах находится место исключениям из правил! Белое вино после красного?! А почему бы и «да»! На самом деле, такой обратный порядок действительно существует и называется «дегустация по-бургундски». Эта необычная традиция имеет свою историю и уходит корнями к одноименному региону во Франции, где делают величайшие вина мира — в Бургундии. Как известно, основными разрешенными сортами винограда здесь являются шардоне и пино нуар, из которых местные виноделы изготавливают белое и красное вино соответственно. Шардоне, в большинстве случаев, выдерживают в дубовых бочках и белое вино получается комплексным, структурным, сложным. А бургундские пино нуары во всем мире известны, как самые элегантные и тонкие красные вина. Поэтому такой непривычный порядок «белое после красного» стилистически вовсе не противоречит концепции, если речь заходит именно о бургундском дуэте. Но откуда вообще взялась эта неразбериха?Неизвестно точно, когда все началось, но эта история, определенно, не только о вине, но и о гостеприимстве и находчивости. Однажды, к одному виноделу в его в хозяйство пришли гости: званные или незваные — история умалчивает. Однако мастер погреба к посетителям готов не был, а гости торопились начать дегустацию. Тут нужно отметить, что все визиты на винодельни действительно всегда согласовываются заранее, хозяева планируют свое рабочее время, подбирают и готовят бокалы и вина, чтобы произвести на гостей наилучшее впечатление результатами своей работы. Бутылки с белым, в частности, охлаждают до необходимой температуры. Но наш герой забыл о встрече с гостями или же она вовсе была незапланированной. Тем не менее, он не растерялся, и чтобы не терять времени объявил, что сейчас будет «дегустация по-бургундски» — первыми будут подаваться красные вина, и только потом уже белые, объяснив это тем, что его белое вино настолько сложное и самодостаточное, что может позволить себе пропустить красное вперед. Это позволило выиграть время, бутылки с белым вином успели охладиться, и винодел смог продемонстрировать его гостям в идеальном состоянии. История прижилась и из легенды превратилась в своеобразный пароль «Burgundy tasting», услышав который местные виноделы расплываются в широкой улыбке, признав в собеседнике редкого ценителя и знатока. Будете в Бургундии, обязательно проведите такой эксперимент, и, возможно, специально для вас из подвала будет поднята какая-нибудь редкая бутылочка!Фото: iStock.com/Boarding1Now