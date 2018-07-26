5 лучших отелей Стамбула

Çırağan Palace Kempinski Istanbul

Давно мечтали пожить во дворце? — Тогда вам точно сюда! Отель занимает здание османского дворца XIX века. При этом внутри, разумеется, наступил век XXI. К услугам гостей просторные номера с удобными кроватями, спутниковым телевидением и видом на море или красивый сад. На завтрак в ресторане Ciragan подают окло 250 самых разнообразных блюд, для приготовления которых используют органические продукты. Ни одно шанса уйти голодной у вас просто нет! Поужинать можно в ресторане Tuğra, который удивит вас не только аутентичными блюдами турецкой кухни, но и порадует ненавязчивой живой музыкой. Ну и какой же отель в Турции без традиционной бани? Вечером вы сможете расслабиться в прекрасном хаммаме или искупаться в крытом бассейне. Приятный бонус: трансфер от/до аэропорта.

Hyatt Centric Levent Istanbul

Мрамор, дерево, зеркала: едва переступив порог этого отеля, оказываешься в восточной сказке. Впрочем, сказак это очень современная и даже высокотехнологичная. Что вы, например, скажете про 3-этажный спа-центр с крытым бассейном? Здесь есть сауна, паровая баня, снежная кабина и хаммам. Отель может похвастаться прекрасным расположением: он находится в оживленном районе Левент, прямо напротив станции метро и неподалеку от двух торговых центров. Шопоголики, это ваш вариант!

Sayeban Hotel Istanbul

Отель для тех, кто хочет жить поближе к достопримечательностям: Sayeban находится в сердце Старого города. Если вы готовы разориться на люкс, то вас ждет панорамный вид на море и окрестности. Если не разоритесь, то шикарным пейзажем можно полюбоваться во время завтрака, который обычно накрывают на открытой террасе. Стандартные номера небольшие, но очень уютные и светлые.

Celine Hotel — Ottoman Mansion

Стильный, модный, современный, но при этом и без традиций Востока не обошлось: в интерьере этого отеля — характерные узоры, роспись и элементы декора. Шарма добавляют деревянные полы и лестницы. Завтрак подают в уютном крытом саду. Отель — находка для тех, кто мечтает провести время в тишине: здесь очень спокойно. При желании у вас получится забыть, что вы в большом городе.

Conrad Istanbul

Этот отель недавно открылся после реновации, которая длилась 4 года и на которую было потрачено 70 миллионов (не рублей). Полностью модернизированные 76 люксов и 553 номера предлагают королевские условия для отдыха, сочетая комфорт и новейшие технологии. Гости отеля могут воспользоваться крытым и открытым бассейнами, а также отдельным бассейном для детей, который станет прекрасной игровой площадкой. Полностью переоборудованный открытый бассейн окружен зеленью: здесь можно отдохнуть от городского шума и суеты. В отеле также действуют спа-центр, три грунтовых теннисных корта и современный тренажерный зал. Полюбоваться Стамбулом с 14 этажа можно под авторский коктейль в баре Summit Bar and Terrace