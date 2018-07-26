В Москве появился пивной кран с бесконтактной оплатой 

«Сбербанк» и компания Self-bar поставили в московском баре Sean O’Neill’s Irish Pub пивной кран с бесконтактной оплатой. Аппарат позволяет самостоятельно налить и оплатить пиво в баре для сокращения очередей, сообщает VC со ссылкой на сообщение компании.
Гостям бара нужно выбрать желаемый объём напитка, оплатить покупку бесконтактным способом (NFC-карта, смартфон, часы), а затем получить чек и пиво. При этом у клиента есть возможность остановить или запустить розлив с помощью дисплея — например, для контроля уровня пены.
Наличие такого крана в баре позволяет сократить очереди у стойки в часы пиковой загрузки — клиентам не нужно тратить время на ожидание официанта или на очередь к бармену. Например, во время ЧМ-2018 пивной кран сокращал очереди у барной стойки, которые возникали из-за наплыва иностранных болельщиков.
Светлана Кирсанова, директор подразделения «Эквайринг и банковские карты» «Сбербанка»: Мы увидели похожие решения в Лондоне. Устройство установлено в пивном баре, и у посетителей нет необходимости стоять в очереди на стойке. Наше устройство дополнительно адаптировано под местные требования: реализована печать фискального чека или технический пролив без оплаты. В пиковые дни проходит 20−25 транзакций за вечер. Мы готовы предложить такой сервис барам по всей стране.