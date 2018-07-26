«Еда на ночь»: Константин Борисов в гостях у «Еды»

Каждую неделю мы выходим в прямой эфир на нашей странице в «Одноклассниках» с передачей «Еда на ночь» — зовем в гости хороших поваров и готовим с ними блюда из сезонных продуктов.

Наш очередной гость — шеф московского паба «Крылышко или ножка» Константин Борисов , человек, который способен сделать из самых простых продуктов что-то такое, что потом хочется есть хоть каждый день.

Костя решил показать, как морковь и крыжовник здорово сочетаются со стейком — в виде морковного пюре и крыжовникового джема. Рецепт — как обычно, под видео.

Это последняя «Еда на ночь» в первом сезоне. Второй мы начнем в сентябре или чуть пораньше — после отпуска.

Стейк с морковным пюре и чатни из крыжовника