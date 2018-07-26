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«Еда на ночь»: Константин Борисов в гостях у «Еды»
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«Еда на ночь»: Константин Борисов в гостях у «Еды» 

Eda.ru 26 июля 2018
Фото: Eda.ru
Каждую неделю мы выходим в прямой эфир на нашей странице в «Одноклассниках» с передачей «Еда на ночь» — зовем в гости хороших поваров и готовим с ними блюда из сезонных продуктов.
Наш очередной гость — шеф московского паба «Крылышко или ножка» Константин Борисов, человек, который способен сделать из самых простых продуктов что-то такое, что потом хочется есть хоть каждый день.
Костя решил показать, как морковь и крыжовник здорово сочетаются со стейком — в виде морковного пюре и крыжовникового джема. Рецепт — как обычно, под видео.
Это последняя «Еда на ночь» в первом сезоне. Второй мы начнем в сентябре или чуть пораньше — после отпуска.
Стейк с морковным пюре и чатни из крыжовника
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