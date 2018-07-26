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«Катюша»: Стрельба в центре Киева
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«Катюша»: Стрельба в центре Киева 

Украина.ру 26 июля 2018
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает издание «Информатор».
Утром около 11 утра в ресторане «Катюша» произошла стрельба. По предварительной информации, неизвестный мужчина стрелял из пистолета Макарова. Он бросил его на веранде ресторана и скрылся.
По информации полиции, мужчин было несколько, и все они сбежали с места преступления.
Посетители ресторана рассказали, что самого стрелка не разглядели, но слышали выстрелы. Руководство и сотрудники заведения отказались от комментариев.
По предварительной информации, никто не пострадал.
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