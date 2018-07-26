«Катюша»: Стрельба в центре Киева

Об этом сообщает издание «Информатор».

Утром около 11 утра в ресторане «Катюша» произошла стрельба. По предварительной информации, неизвестный мужчина стрелял из пистолета Макарова. Он бросил его на веранде ресторана и скрылся.

По информации полиции, мужчин было несколько, и все они сбежали с места преступления.

Посетители ресторана рассказали, что самого стрелка не разглядели, но слышали выстрелы. Руководство и сотрудники заведения отказались от комментариев.

По предварительной информации, никто не пострадал.