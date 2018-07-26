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Половина московских кафе и ресторанов предлагают фастфуд
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Половина московских кафе и ресторанов предлагают фастфуд 

Вести.Ru 26 июля 2018
Фото: Вести.Ru
По оценкам компании, в столице сосредоточена одна восьмая рынка общепита России — всего в стране работает 88 тысяч заведений. В кафе и ресторанах москвичи тратят в месяц 41 доллар — это втрое больше, чем в среднем тратят на еду вне дома россияне, однако все еще значительно меньше трат европейцев, которые оставляют в заведениях общепита в среднем 154 доллара каждый месяц.
Почти половину московского рынка — 45% — занимают сетевые заведения. Первое место по количеству заведений у фастфуда — почти 2,2 тысячи точек. Самая большая доля внутри сегмента принадлежит бургеры, которые становятся обязательным элементов не только закусочных, но и премиальных ресторанов.
Самым динамично развивающимся сегментом рынка стал fast casual — это современные столовые free flow, крафтовые бургерные, кулинарии премиальных ресторанов и т.д. Свежим трендом столичного рынка стал резкий рост конкуренции среди заведений, специализирующихся на рыбном меню.
Порядка 70% заведений располагаются на первых этажах жилых домов, в том числе и в центре города. 30% ресторанов и кафе расположены в торговых центрах, и роль ТЦ как места размещения ресторанов и кафе будет только возрастать, причем речь идет не только и не столько о фудкортах, сколько о концептуальных заведениях.
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