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Фастфуд захватил Москву
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Фастфуд захватил Москву 

News.ru 26 июля 2018
Почти четверть общепита Москвы составляет фастфуд. Причем не только как самостоятельные заведения, но и как блюда, подаваемые в ресторанах премиального класса.
Самым популярным форматом быстрого питания являются бургеры. Они занимают 21% сегмента рынка. Следом идут пиццы, блюда русской кухни (блины и картошка) и замыкают пятерку лидеров в фастфуде суши и блюда из курицы.
При этом, почти половина заведений подобного класса являются сетевыми. Всего в Москве, по данным консалтинговой компании JLL, сосредоточена 1/8 рынка общепита России.
Как ранее писал News.ru, диетологи нашли пользу в самых вредных продуктах, к числу которых принято относить и фастфуд.
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