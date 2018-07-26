Фастфуд захватил Москву

Почти четверть общепита Москвы составляет фастфуд. Причем не только как самостоятельные заведения, но и как блюда, подаваемые в ресторанах премиального класса.

Самым популярным форматом быстрого питания являются бургеры. Они занимают 21% сегмента рынка. Следом идут пиццы, блюда русской кухни (блины и картошка) и замыкают пятерку лидеров в фастфуде суши и блюда из курицы.

При этом, почти половина заведений подобного класса являются сетевыми. Всего в Москве, по данным консалтинговой компании JLL, сосредоточена 1/8 рынка общепита России.

Как ранее писал News.ru, диетологи нашли пользу в самых вредных продуктах, к числу которых принято относить и фастфуд.