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Фото: Кристен Стюарт пыталась спрятаться от папарацци с помощью зонтика
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Фото: Кристен Стюарт пыталась спрятаться от папарацци с помощью зонтика 

Попкорн News 26 июля 2018
Фото: Попкорн News
Порой внимание папарацци может быть не просто досадным, но и вредным для здоровья (только представьте себе, каково это для зрения — постоянно видеть вокруг вспышки камер). Именно от вспышек (или, быть может, от внимания папарацци в целом) пыталась укрыться Кристен Стюарт, которая вместе со своей девушкой Стеллой Максвелл отправилась в ресторан Nobu — телохранитель пары закрывал их от фотографов большим черным зонтом.
«Тактическая хитрость» сработала — на входе и выходе из ресторана девушек действительно не сфотографировали. Впрочем, работа для папарацци все-таки нашлась — за руль взять с собой зонтик технически невозможно, и потому фотографы с радостью довольствовались кадрами со Стеллой и Кристен за рулем после посещения ресторана.
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