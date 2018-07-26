Фото: Кристен Стюарт пыталась спрятаться от папарацци с помощью зонтика

Порой внимание папарацци может быть не просто досадным, но и вредным для здоровья (только представьте себе, каково это для зрения — постоянно видеть вокруг вспышки камер). Именно от вспышек (или, быть может, от внимания папарацци в целом) пыталась укрыться Кристен Стюарт , которая вместе со своей девушкой Стеллой Максвелл отправилась в ресторан Nobu — телохранитель пары закрывал их от фотографов большим черным зонтом.

«Тактическая хитрость» сработала — на входе и выходе из ресторана девушек действительно не сфотографировали. Впрочем, работа для папарацци все-таки нашлась — за руль взять с собой зонтик технически невозможно, и потому фотографы с радостью довольствовались кадрами со Стеллой и Кристен за рулем после посещения ресторана.

попкорнnews