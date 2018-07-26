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Москва онлайн покажет, шеф-повар Ренцо де Сарио готовит феттучини с морепродуктами
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Москва онлайн покажет, шеф-повар Ренцо де Сарио готовит феттучини с морепродуктами 

Москва24 26 июля 2018
Фото: Москва24
В эти выходные, 28-29 июля, сад "Эрмитаж" превратится в самую ароматную, вкусную, яркую, эмоциональную и музыкальную площадку в городе. Именно здесь пройдет Большой фестиваль Италии. Посетителей ждут вернисаж, мастер-классы, лекции, дегустации, уроки итальянского языка, игры и конкурсы. Корреспондент портала Москва 24 примет участие в веселье, пообщается с посетителями и проникнется культурой страны, которая подарила миру Высокое Возрождение, неореализм и многое другое.
29 июля в 13:15 начнется кулинарный мастер-класс. Бренд-шеф известной сети ресторанов итальянской кухни Ренцо де Сарио расскажет, как приготовить феттучини с морепродуктами.
Ренцо учился в Международном кулинарном институте Рима. Его карьера началась в 1990-х годах в римском рыбном ресторане. Позднее кулинар перебрался во Францию, где в Лионе начал изучать национальную кухню. В 1996 году Ренцо получил аттестат шеф-повара. За свою карьеру он успел поработать и в швейцарском городе Лозанна, поваром итальянской и французской кухни novelle cusine. В 1996 году Ренцо предложили проект в России, с 2015 года является бренд-шефом известной сети ресторанов.
Смотрите 29 июля трансляцию в 13:15 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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