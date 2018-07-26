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В США сотрудницы McDonald’s подрались с посетительницей
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В США сотрудницы McDonald’s подрались с посетительницей 

Пятый канал 26 июля 2018
Фото: Пятый канал
Одна из посетительниц ресторана быстрого питания сети McDonaldʼs стала свидетелем драки между сотрудницами заведения и одной из клиенток, а затем опубликовала кадры инцидента в Instagram.
Судя по описанию к видео, девушка попросила стакан, однако менеджер перекрыла автомат с газировкой, поскольку не хотела, чтобы та пила бесплатно. После этого в сотрудницу ресторана полетел коктейль, а затем настал черед кулаков, оскорблений и выдергивания волос. Кроме того, предположительно, неспокойная посетительница фастфуда оскорбила родственницу менеджера. В итоге девушке-клиенту досталось сразу от двух работниц.
Ранее Пятый канал сообщал и о том, что три человека пострадали в драке со стрельбой в Москве. Массовая потасовка с применением травматического оружия произошла на улице Рудневка.
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