В Black Star Burger начали подавать селфичино

В столичных ресторанах Black Star Burger и Black Star Burger Prime начали подавать капучино с напечатанным на пенке селфи гостя В столичных ресторанах Black Star Burger и Black Star Burger Prime начали подавать капучино с напечатанным на пенке селфи гостя.

«Black Star Burger идёт в ногу с технологиями, и не просто следит, но и создаёт тренды. Наши гости первыми на ресторанном рынке страны могут делать любые рисунки или селфи на кофейной пенке с помощью специального кофейного принтера», — сообщил гендиректор и совладелец сети Юрий Левитас.

В пресс-службе ресторанов также отмечают, что печать изображений на кофейной пенке с помощью специального принтера. При этом напечатать на капучино можно как собственное фото, так и изображение из каталога в планшете на кассе ресторана.