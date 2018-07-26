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В Black Star Burger начали подавать селфичино
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В Black Star Burger начали подавать селфичино 

Особое блюдо 26 июля 2018
Фото: Особое блюдо
В столичных ресторанах Black Star Burger и Black Star Burger Prime начали подавать капучино с напечатанным на пенке селфи гостя В столичных ресторанах Black Star Burger и Black Star Burger Prime начали подавать капучино с напечатанным на пенке селфи гостя.
«Black Star Burger идёт в ногу с технологиями, и не просто следит, но и создаёт тренды. Наши гости первыми на ресторанном рынке страны могут делать любые рисунки или селфи на кофейной пенке с помощью специального кофейного принтера», — сообщил гендиректор и совладелец сети Юрий Левитас.
В пресс-службе ресторанов также отмечают, что печать изображений на кофейной пенке с помощью специального принтера. При этом напечатать на капучино можно как собственное фото, так и изображение из каталога в планшете на кассе ресторана.
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