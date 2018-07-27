Happy Birthday mr. Burger: самое интересное о гамбургере в его день рождения

27 июля во всем мире празднуют неофициальный, но от того не менее популярный день рождения гамбургера. Согласно одной из многочисленных легенд, окружающих любое культовое изобретение, первый в истории гамбургер был продан 27 июля 1900 года Луи Лессингом. Портал Москва 24 решил отпраздновать этот день не только обедом: вспоминаем необычные рецепты и факты из истории самого популярного в мире фастфуда.

На авторство незамысловатого блюда, которым можно заменить полноценный обед и перекусить по дороге, претендуют десятки кулинаров и «изобретателей» со всего света. По самой распространенной версии, автором первого гамбургера был датский эмигрант Луи Лессинг, владевший в то время собственным рестораном в Коннектикуте. Именно он в 1900 году придумал поместить круглую мясную котлету между двух булочек той же формы и дать новому блюду имя, ставшее впоследствии одним из синонимов фастфуда. Правда, само слово «гамбургер» появилось в меню заведений общепита задолго до того, еще в XIX веке. В США, Германии и даже на лайнерах, следовавших из Старого света в Новый, подавали как мясные котлеты, так и своеобразные сэндвичи с тем же названием. Почему именно за ними закрепилось имя второго по величине города Германии, до сих пор достоверно неизвестно.

Во время Первой мировой войны из-за общих антигерманских настроений гамбургеру пришлось на время сменить свое имя. Альтернативное название звучало как «Солсбери стейк». Правда, это не очень спасало уже успевший полюбиться людям бутерброд: в те годы популярность гамбургера резко упала, чтобы достичь своего пика уже после войны.

Самым главным «промоутером» американского изобретения стал ресторан, первое отделение которого было открыто в 1940 году братьями Ричардом и Морисом Макдоналдами. Придуманная ими в 1948 году система быстрого обслуживания легла в основу современных ресторанов фастфуда. Успех их сети позволил занять "Макдоналдсу" второе место по количеству ресторанов во всем мире (первое место занимает сеть Subway).

Сегодня гамбургеры можно купить где угодно — от простых забегаловок и самых разных заведений быстрого питания до традиционных американских дайнеров и изысканных ресторанов. Причем в традиционных американских ресторанах, в отличие от предприятий фастфуда, при заказе можно регулировать степень прожарки котлеты.

Кое-что новенькое В сети ресторанов Wendy’s котлеты для гамбургеров выглядят совсем нетрадиционно — они имеют квадратную форму.

Один из самых популярных гамбургеров в мире — «Биг Мак». Ежегодно только в Соединенных Штатах их продают больше полумиллиарда.

В последнее время все большую популярность получают «альтернативные» виды гамбургера — вегетарианский, тофу бургер и другие сэндвичи, где мясо заменено другими ингредиентами.

В канадской провинции Альберта подают особый вид блюда — кьюби бургер с колбасой.

В Японии был придуман рамен бургер, в котором вместо традиционной булочки используется лапша рамен. Там же делают и бургеры с булочкой из риса, и даже готовят отдельный вид премиум-гамбургеров с особым мясом коров, которых кормят пивом и ежедневно массируют.

В Мексике блюдо называют «гамбургесас» и подают с ветчиной, сыром, авокадо и халапеньо. А в составе гавайского гамбургера есть кусочки ананаса.

Самым большим стал чизбургер с беконом, изготовленный в 2012 году в штате Миннесота: он весил 914 килограммов. А если вы хотите заказать что-то побольше сегодня, то отправляйтесь в ресторан Mallie’s Sports Grill & Bar в Мичигане. Там можно найти гамбургер, который стоит 499 долларов, весит почти 85 килограммов и готовится в течение 12 часов.

В Лас-Вегасе существует заведение под названием Heart attack grill. Там промоутеры не скрывают того, что их еда не является здоровой и при регулярном потреблении с большой вероятностью приведет к сердечному приступу. Там даже бесплатно кормят людей, весящих больше 160 килограммов. Вес стандартного гамбургера из их ресторана — почти килограмм, а энергетическая ценность — восемь тысяч калорий.

Первый в мире черный гамбургер был приготовлен в Японии рестораном Burger King. И сыр, и специальный соус также были черного цвета — для этого использовали чернила каракатицы. Там же продавали и красный бургер с томатным порошком, соусом из мисо и острого перца. Еще один их сумасшедший бургер — «Ладена» — с одной тысячей ломтиков сыра.

По уровню экстравагантности от Burger King не отстает и другая известная сеть — KFC. Там придумали «самый мясной» бургер, заменив булочки куриными котлетами в панировке из сухарей.

Fat & Furious Burger — компания двух французских дизайнеров, производящих, пожалуй, самые высокохудожественные бургеры в мире. Представленные на их сайте гамбургеры — настоящие произведения искусства. В их меню есть такие неординарные названия: «Вампирбургер», «Травабургер», «Герлбургер», «Нил Армстронг-бургер», «Мария Антуанетта-бургер» с креветками, фисташками и имбирным кремом. Гвоздь меню — «Бургер Джеймса Бонда» с икрой, перепелиными яйцами, осьминогом и… золотом.

Лиза Минаева