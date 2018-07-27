7 фраз, которые нельзя произносить в винном магазине

7 фраз, которые нельзя произносить в винном магазинеВопреки распространенному мнению можно любить вино, не особенно разбираясь во множестве его вкусов и стилей. Однако вы должны знать, о чём лучше не спрашивать у продавцов в винном магазине, чтобы не показаться абсолютным чурбаном.1. «Я не пью сухое вино»В вине «сухое» противоположно «сладкому». Может быть, вы имеете ввиду, что не любите вина с большим количеством танинов, которые придают сухость рту?2. «А разве винтовая крышка не означает, что вино должно стоить дешевле?»Нет. Нет. Нет.3. «Розовое вино для девочек»Люди, это не белый зинфандель. Средиземноморское розе считает лучшим летним напитком.4. «Я серьёзный человек и пью только красное вино»Ну, если уж вы считаете, что монраше — это несерьёзное вино, то выйдите вон из моего магазина.5. «Рислинги слишком сладкие»Сухие рислинги практически одни из самых проникновенных и глубоких вин на планете. Берите их не сомневаясь.6. «Хочу вот это вино, потому что у него красивая этикета»Помните, деньги, потраченные на дизайнера, были деньгами, не потраченными на вино.7. «У вас есть шампанское за 200 рублей?»Нет. Таких вещей у нас нет. Но давайте поговорим о просекко…NoneФото: iStock.com/nd3000, iStock.com/Deklofenak, iStock.com/sergeyryzhov