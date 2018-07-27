Что модно на рынке кейтеринга для мероприятий

Сегодня трудно представить корпоративное мероприятие без кейтеринга. Это удобно и эстетично. Наталья Жироникина, генеральный директор рекламной группы REMAR Group (ООО «РЕМАР»), рассказала о трендах отрасли.

Что модно на рынке кейтеринга для мероприятий?

Основываясь, прежде всего, на опыте нашего агентства, могу отметить, что на рынке кейтеринга сейчас всё большую популярность приобретают абсолютно простые и понятные продуктовые решения, представленые в максимально необычной подаче. Бывает, что названия таких позиций в меню лежат за гранью доступного их произношения — их просто трудно выговорить. Хотя для деловых форматов мероприятий классическая подача по-прежнему крайне популярна.

Важно понимать принципиальное различие кейтеринговых услуг для сугубо деловых мероприятий, таких как конференции и семинары — это шведский стол / фуршет и бизнес-приёмы и гала-ужины — это уже относится к разряду карт/банкетам.

Для первого формата характерны новые модные продукты: бургеры, блюда для веганов, фермерская тематика и так далее. Классические же банкеты переживают эпоху творческого прорыва — многие шеф-повора возводят подачу блюд до уровня восприятия искусства. Если выделять, что именно модно — так это быть оригинальным и в форме, и в содержании.

Какие кухни, форматы в тренде?

Кухни и форматы глобально не изменились, но больше чувствуется дыхание востока. Сейчас азиатские нотки часто присутствуют на столах наших клиентов. И конечно же, всё больше и больше становится приверженцев веганства.

Как меняется эта мода? Почему?

Мы видим тренд, связанный с упрощением содержания при одновременном усложнении формы. В каких-то случаях, это очень выигрышное направление — в руках компаний с правильной фантазией и профессионализмом шеф-повара. А в каких-то случаях — откровенная деградация. Конечно же, не стоит забывать о списке санкционных продуктов. Ещё несколько лет назад на них основывалось больше половины меню кейтеринговых компаний. Из наших наблюдений — люди перестают есть свинину и жульены.

Растет ли средний чек, почему?

Все компании стараются однозначно держать неизменной минимальную сумму размера заказа. Но соотношение достойного качества по соответствующей цене однозначно стремительно растёт.

На чем клиенты экономят?

Клиенты экономят, в первую очередь, на дорогих холодных закусках и эксклюзивных салатах. Эти позиции в меню часто подвергаются корректировке. И также на алкогольных напитках.

Чем можно удивить гостей мероприятия и при этом не разорить заказчика?

Удивлять гостей нужно отменным сервисом и работой всей команды кейтеринговой компании, начиная от управляющего, и заканчивая уборщицей. Пробелы в работе обслуживающего персонала видны сразу и порой, к сожалению, портят впечатление от хорошей и достойной еды.

Единственное, чем можно удивить уже очень искушенного клиента, это только необычными мастер-классами и кулинарными шоу. Например, разделать вместе с гостями осетра в формате икорного шоу, приготовить домашнее мороженое и так далее.

Чем клиенты бывают недовольны (о чем предупреждают, просят не делать)?

Есть проблема навязчивого сервиса, когда официанты буквально забирают тарелки, наполненные едой, пока гости отлучаются на общение с коллегами/партнёрами, и постоянно наполняют бокалы алкоголем — это тоже может стать проблемой.

Некоторые недобросовестные кейтеринги на тест-меню демонстрируют блюда и продукты гораздо лучшего качества, нежели чем на самом банкете. О проблемах воровства алкоголя и изменения веса блюд даже и говорить не хочется, но и такое, к сожалению, встречается.

Задача агентства, нанимающего кейтеринговую компанию, работать с ней в одной связке и контролировать каждый момент. Только это позволит пройти длинный путь от тест-меню до десерта на банкете без недовольства гостей.

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