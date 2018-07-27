Для военных из Китая и Зимбабве приготовили специальное меню с шашлыком и борщом

Для иностранных разведчиков, которые приехали в Новосибирск на конкурс «Отличники войсковой разведки-2018» разработали специальное меню из 25 блюд.

По информации пресс-службы Центрального военного округа, разработкой меню занимались повара Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ).

«Разнообразный рацион питания для разведчиков организован на всех примах пищи с учетом усиленных нагрузок военнослужащих в период проведения международных соревнований и особенностей кухонных традиций команд-участниц.

Он включает несколько видов первых, вторых блюд, например, солянки по-домашнему, куриного супа, борща, шашлыка из говядины, жареной рыбы, выбрать которые участники конкурса могут по своему желанию.

Кроме того, в меню столовой НВВКУ для военнослужащих всегда подают свежие овощи, фрукты и сладости», — рассказали в пресс-службе ЦВО.

В пресс-службе ЦВО отметили, что блюда будут доступны не только иностранным разведчикам, но и российским военным. «Рассчитано на всех участников соревнований», — коротко добавили в ЦВО.

Сейчас разведчики располагаются в казармах НВВКУ. Активная фаза конкурса «Отличники войсковой разведки-2018» пройдут на полигоне Кольцово под Новосибирском с 28 июля по 10 августа.

Военные из Китая, Белоруссии и Зимбабве прилетели в Новосибирск 20 июля. В аэропорту Толмачёво их встретили хлебом и солью.