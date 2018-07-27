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Для военных из Китая и Зимбабве приготовили специальное меню с шашлыком и борщом
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Для военных из Китая и Зимбабве приготовили специальное меню с шашлыком и борщом 

ngs.ru 27 июля 2018
Фото: ngs.ru
Для иностранных разведчиков, которые приехали в Новосибирск на конкурс «Отличники войсковой разведки-2018» разработали специальное меню из 25 блюд.
По информации пресс-службы Центрального военного округа, разработкой меню занимались повара Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ).
«Разнообразный рацион питания для разведчиков организован на всех примах пищи с учетом усиленных нагрузок военнослужащих в период проведения международных соревнований и особенностей кухонных традиций команд-участниц.
Он включает несколько видов первых, вторых блюд, например, солянки по-домашнему, куриного супа, борща, шашлыка из говядины, жареной рыбы, выбрать которые участники конкурса могут по своему желанию.
Кроме того, в меню столовой НВВКУ для военнослужащих всегда подают свежие овощи, фрукты и сладости», — рассказали в пресс-службе ЦВО.
В пресс-службе ЦВО отметили, что блюда будут доступны не только иностранным разведчикам, но и российским военным. «Рассчитано на всех участников соревнований», — коротко добавили в ЦВО.
Сейчас разведчики располагаются в казармах НВВКУ. Активная фаза конкурса «Отличники войсковой разведки-2018» пройдут на полигоне Кольцово под Новосибирском с 28 июля по 10 августа.
Военные из Китая, Белоруссии и Зимбабве прилетели в Новосибирск 20 июля. В аэропорту Толмачёво их встретили хлебом и солью.
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