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В России многие дела решаются даже лучше, чем в Финляндии
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В России многие дела решаются даже лучше, чем в Финляндии 

ИноСМИ 27 июля 2018
Фото: ИноСМИ
Эта передача цикла «В России — вот так» (Näin Venäjällä) поражает тем, как просто и легко в России решаются многие вопросы.
Как говорится в одной финской пословице, «В России ничего не работает, но все каким-то образом устраивается».
Это правило актуально и по сей день — правда, в современной России многие вопросы решаются даже лучше, чем в Финляндии!
Специальный корреспондент «Илта-Саномат» (Ilta-Sanomat) в России Арья Паананен (Arja Paananen) поделилась в одной из передач цикла «В России — вот так» своими наблюдениями о том, что ей нравится в России и чему финны могли бы поучиться у россиян.
Что произойдет, если женщина отправится в путешествие по России одна? Скорее всего, мужчины будут вести себя по-рыцарски: будут уступать место в метро, открывать перед ней двери, помогут занести тяжелый чемодан в вагон поезда.
Открытие сквера любви и верности и памятника влюбленным в Чите Русские мужчины любят флиртовать, русские женщины подчеркнуто женственны, но это не становится для них помехой, например, на работе. Пожилого мужчину здесь могут назвать «молодым человеком», и это будет вежливо.
В Санкт-Петербурге у светофоров установлены табло, на которых отсчитываются секунды, за которые нужно перейти через дорогу, а водителя маршрутки можно попросить остановиться даже вне остановки. В ресторанах практически невозможно наткнуться на плохую еду, а в пивных барах есть большой выбор еды — в отличие от многих финских баров.
В этой передаче интервью у Арьи Паананен взяла Файя Лоусон (Faye Lawson), которая тоже рассказала о своих впечатлениях от путешествий по России. Лоусон запомнилась заправка в одном городке, где предлагали на удивление очень вкусные блюда — даже лучше, чем в прекрасном ресторане отеля.
А как отличается русская культура употребления водки от финской? В России никогда не пьют водку на голодный желудок, всегда есть хотя бы немного чего-нибудь солененького. Желудку становится лучше благодаря еде, да и алкоголь не так предательски сильно ударяет в голову.
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