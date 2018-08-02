Команда российских разведчиков сохранила лидерство после III этапа международного конкурса «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2018 в Новосибирске

Военнослужащие из России сохранили лидирующее место по итогам проведения III этапа международного конкурса «Отличники войсковой разведки-2018», который проходит на полигоне Кольцово в Новосибирской области.

В течение двух дней участники соревновались в прохождении комплекса препятствий «Тропа разведчика». Это один из самых сложных и зрелищных этапов международных соревнований, где военнослужащим необходимо продемонстрировать слаженность действий в максимально приближенным к боевым условиях. Полоса длиной более 700 метров включает свыше 20 препятствий — таких, как ров с водой, разрушенные здания, заборы с колючей проволокой, участки зараженной местности и заминированная площадка.

Кроме того, участникам было необходимо отразить атаку условного противника, произвести подрыв участка железной дороги и установить связь командованием после выполнения задачи. Российские разведчики пришли к финишу за 34 минуты и 56 секунд, установив новый рекорд за всю историю проведения международных армейских игр. Второй результат на этапе «Тропа разведчика» показала команда из Узбекистана — 37 минут и 32 секунды.

После трех этапов соревнований вторую строчку после российской команды занимают военнослужащие из Узбекистана, следом идут разведчики из Китая.

В международном конкурсе «Отличники войсковой разведки-2018» принимают участие команды из России, Казахстана, Судана, Узбекистана, Армении, Беларуси, Китая и Зимбабве.