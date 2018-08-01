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На международных соревнованиях в Новосибирске разведчиков из Армении и Казахстана поздравили с днем рождения
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На международных соревнованиях в Новосибирске разведчиков из Армении и Казахстана поздравили с днем рождения 

ТК «Звезда» 1 августа 2018
Фото: ТК «Звезда»
Перед преодолением «Тропы разведчика» именинникам вручили памятные подарки с символикой конкурса «Отличники войсковой разведки» и праздничный торт.
Во время проведения II этапа международного конкурса «Отличники войсковой разведки» в Новосибирске организаторы соревнований поздравили с днем рождения двух представителей из команд Армении и Казахстана.
Перед преодолением «Тропы разведчика» именинникам вручили памятные подарки с символикой конкурса и праздничный торт.
«Тропа разведчика» включает в себя свыше 20 различных препятствий, таких как стандартный забор, разрушенное здание, ров с водой, участки с установленными взрывными устройствами и другие.
В Международном конкурсе «Отличники войсковой разведки-2018», который проходит на полигоне Кольцово в Новосибирской области, принимают участие военнослужащие из России, Китая, Казахстана, Судана, Узбекистана, Зимбабве, Белоруссии и Армении.
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