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Российские разведчики стали лучшими в индивидуальной стрельбе на армейских играх в Новосибирске
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Российские разведчики стали лучшими в индивидуальной стрельбе на армейских играх в Новосибирске 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Второй и третий результат в индивидуальной стрельбе продемонстрировали военнослужащие из Китая и Казахстана
Команда разведчиков из России по итогам проведения IV этапа на Международном конкурсе «Отличники войсковой разведки-2018» показала наивысший результат в индивидуальной стрельбе из штатного оружия и метании саперных лопат и ножей.
Участники конкурса продемонстрировали навыки стрельбы из таких видов оружия, как автомат Калашникова (АК-74), ручной пулемет Калашникова (РПК-74), пистолет Макарова (ПМ), снайперская винтовка Драгунова (СВД) и ручной гранатомет (РПГ). Разведчикам предстояло поразить мишени с дистанций от 15 до 600 м в зависимости от типа оружия. Стрельба производилась на время, участники могли получить дополнительные баллы за сэкономленные боеприпасы. Кроме того, военнослужащие соревновались в навыках владения холодным оружием, выполнив метание саперных лопат и ножей с дистанций 4, 6 и 8 метров. Стоит отметить, что в этой дисциплине разведчикам из Казахстана удалось установить новый рекорд армейских игр.
Второй и третий результат в индивидуальной стрельбе продемонстрировали военнослужащие из Китая и Казахстана. На IV этапе участникам соревнований также предстоит выполнить стрельбы из штатного стрелкового оружия в составе разведывательных групп.
В Международном конкурсе «Отличники войсковой разведки-2018», который в эти дни проходит в Новосибирской области, принимают участие команды из России, Китая, Узбекистана, Судана, Беларуси, Казахстана, Армении и Зимбабве.
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