Российские разведчики стали лучшими в индивидуальной стрельбе на армейских играх в Новосибирске

Второй и третий результат в индивидуальной стрельбе продемонстрировали военнослужащие из Китая и Казахстана

Команда разведчиков из России по итогам проведения IV этапа на Международном конкурсе «Отличники войсковой разведки-2018» показала наивысший результат в индивидуальной стрельбе из штатного оружия и метании саперных лопат и ножей.

Участники конкурса продемонстрировали навыки стрельбы из таких видов оружия, как автомат Калашникова (АК-74), ручной пулемет Калашникова (РПК-74), пистолет Макарова (ПМ), снайперская винтовка Драгунова (СВД) и ручной гранатомет (РПГ). Разведчикам предстояло поразить мишени с дистанций от 15 до 600 м в зависимости от типа оружия. Стрельба производилась на время, участники могли получить дополнительные баллы за сэкономленные боеприпасы. Кроме того, военнослужащие соревновались в навыках владения холодным оружием, выполнив метание саперных лопат и ножей с дистанций 4, 6 и 8 метров. Стоит отметить, что в этой дисциплине разведчикам из Казахстана удалось установить новый рекорд армейских игр.

Второй и третий результат в индивидуальной стрельбе продемонстрировали военнослужащие из Китая и Казахстана. На IV этапе участникам соревнований также предстоит выполнить стрельбы из штатного стрелкового оружия в составе разведывательных групп.

В Международном конкурсе «Отличники войсковой разведки-2018», который в эти дни проходит в Новосибирской области, принимают участие команды из России, Китая, Узбекистана, Судана, Беларуси, Казахстана, Армении и Зимбабве.