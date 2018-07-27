На месте заведений русской кухни в «МЕГЕ» открылся среднеазиатский фастфуд

Заведение сети «ПЛОВБЕРИ» открылось на фуд-корте новосибирской «МЕГИ». Раньше на этом месте работала блинная и кафе русской кухни «Емеля».

«ПЛОВБЕРИ» — это проект в нише быстрого питания владельцев московской сети «Чайхана № 1». Сеть также предлагает преимущественно блюда среднеазиатской кухни, однако работает по принципу самообслуживания и позиционирует себя как заведения демократичного сегмента.

«ПЛОВБЕРИ» работает по принципу открытой кухни — за приготовлением большей части блюд можно наблюдать из зала. Обслуживание организовано на раздаче, когда посетитель двигается с подносом вдоль стойки, выбирая понравившиеся блюда.

Часть позиций имеет фиксированную цену (например, супы), мясо на мангале и напитки. Однако большая часть блюд продается на вес, когда работник заведения сначала накладывает еду в посуду — посетитель узнает стоимость только на кассе после взвешивания.

Салаты в новосибирском «ПЛОВБЕРИ» стоят от 79 рублей (здесь и далее цены даны за 100 грамм), цыплёнок табака — 149 рублей, чайханский плов — 99 рублей.

В «МЕГЕ» «ПЛОВБЕРИ» заменил закрывшиеся закусочные «Емеля» и «Блинофф». У «Емели» это была единственная точка в Новосибирске — сеть так и не смогла выйти за пределы этого ТЦ. У «Блинофф» было в городе несколько точек, однако они все были закрыты и заведение в «МЕГЕ» оставалось последним.

Для «МЕГИ» это уже второе заведение среднеазиатской кухни, ранее здесь открылся ресторан «Аджикинежаль» новосибирской компании «Конквест». Порция плова с салатом (общим весом 380 грамм) здесь стоит 315 рублей. В «ПЛОВБЕРИ» тоже количество плова и салата обойдется в 356 рублей.

Заведения со среднеазиатской и ближневосточной кухнями сейчас открыты во всех крупных торговых центрах Новосибирска. В «Ауре» это «Курагадиван» новосибирской компании «Хамовники», в «Ройял Парке» — «Делай базар», открытый владельцами чайханы на Хилокском рынке. В «Галерее Новосибирск» на фуд-корте работают «Ливан Хаус» и «Дядя Дёнер», а в «Сибирском молле» — Kebab&Grill.