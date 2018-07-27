В спальном районе Барнаула открыли «советское» кафе «Вобла»

«Советское» кафе-закусочная «Вобла» открылось в спальном районе Барнаула — на ул. Балтийской. Также как и на пр. Социалистическом, на втором этаже здесь работает банкетный зал.

Концепция интерьера осталась прежней: кафе оформлено в духе советского времени. В зале можно увидеть настоящую телефонную будку, огромную голову Ленина и другие атрибуты ушедшей эпохи, в том числе действующий советский аппарат с «газировкой».

Кухня «Воблы» предлагает посетителям домашние блюда и разные виды напитков на любой вкус.

«Вобла» на ул. Балтийской — пятая в Барнауле. Еще по одному кафе работает в Бийске и Рубцовске. По словам председателя Совета директоров Барнаульского пивоваренного завода Андрея Солодилова, в крае будет не менее 10 таких кафе-закусочных.

«Когда задумывалась первая «Вобла», было много сомнений. Это был экспериментальный формат. Но сейчас все сомнения развеяны и мы поняли, что именно такого формата не хватает городу», — сказал Солодилов.

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