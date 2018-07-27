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Сколько чаевых нужно оставлять в ресторане
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Сколько чаевых нужно оставлять в ресторане 

Рамблер 27 июля 2018
Фото: Кадр из фильма "Бешеные псы"
В России оставлять чаевые официанту считается нормальной практикой. Особенно если учитывать, что большинство обслуживающего персонала получает минимальную зарплату. Также есть заведения, где чаевые — основной доход официантов. Поэтому не оставить на чай было бы варварством. Но не надо забывать, что это дело добровольное.
Исторически сложилось, что в ресторанах быстрого питания никто чаевых не оставляет. А вот в кафе уже можно оставить на чай 10% от суммы вашего чека. Но при этом стоит учитывать некоторые факторы: понравилось ли вам заведение в целом, насколько хорошо вас обслужил официант, была ли еда вкусной и в каком настроении вы покидаете кафе.
Если вам понравился человек, который занимался обслуживанием, не поскупитесь на хорошие чаевые для него. Но это не значит, что нужно оставлять космические суммы. Сумма чаевых не должна превышать цену заказанных вами блюд.
Иногда чаевые бывают уже включены в счет. Понять это вы сможете только после того, как получите чек и сравните его со стоимостью своего заказа.
Нужно отметить, что во всех странах разная политика в отношении чаевых. К примеру, в Китае не принято оставлять на чай, поскольку это считается взяткой и моветоном.
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