Гости фестиваля «О, да! Еда!» 28 и 29 июля смогут бесплатно отправить уникальные открытки

Почта России » разработала специальные открытки для большого летнего фестиваля «О, да! Еда!», гости и участники фестиваля 28 и 29 июля смогут бесплатно отправить эти открытки своим друзьям и родственникам, говорится в сообщении управления федеральной почтовой связи Москвы — филиала ФГУП «Почта России».

«Гости и участники Большого летнего фестиваля «О, да! Еда!» в Москве 28 и 29 июля смогут бесплатно отправить эксклюзивные открытки в любую точку страны. Открытки были разработаны «Почтой России» специально для гастрономического фестиваля и выпущены ограниченным тиражом», — отмечается в сообщении.

Отправить «вкусный привет» родным и близким можно будет в мобильном пункте «Почты России» на площадке фестиваля в парке «Красная Пресня». В течение двух дней каждый желающий сможет получить дизайнерскую открытку с логотипами Почты России и «О, да! Еда!». Сотрудники почты подскажут где наклеить марку и как правильно указать индекс получателя. Сразу же по окончанию фестиваля открытки будут отправлены адресатам.

В этом году Большой летний фестиваль «О, да! Еда!» пройдет в Москве в пятый раз. Поклонников вкусной еды ждут в парке «Красная Пресня» 28 и 29 июля. Гости попробуют уникальное фестивальное меню, поучаствуют в мастер-классах знаменитых шеф-поваров, будут болеть за своих фаворитов на кулинарных поединках, готовить сами под руководством профессионалов, смогут отлично провести время с семьей или друзьями.