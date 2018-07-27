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Гости фестиваля «О, да! Еда!» 28 и 29 июля смогут бесплатно отправить уникальные открытки
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Гости фестиваля «О, да! Еда!» 28 и 29 июля смогут бесплатно отправить уникальные открытки 

РИАМО 27 июля 2018
Фото: РИАМО
«Почта России» разработала специальные открытки для большого летнего фестиваля «О, да! Еда!», гости и участники фестиваля 28 и 29 июля смогут бесплатно отправить эти открытки своим друзьям и родственникам, говорится в сообщении управления федеральной почтовой связи Москвы — филиала ФГУП «Почта России».
«Гости и участники Большого летнего фестиваля «О, да! Еда!» в Москве 28 и 29 июля смогут бесплатно отправить эксклюзивные открытки в любую точку страны. Открытки были разработаны «Почтой России» специально для гастрономического фестиваля и выпущены ограниченным тиражом», — отмечается в сообщении.
Отправить «вкусный привет» родным и близким можно будет в мобильном пункте «Почты России» на площадке фестиваля в парке «Красная Пресня». В течение двух дней каждый желающий сможет получить дизайнерскую открытку с логотипами Почты России и «О, да! Еда!». Сотрудники почты подскажут где наклеить марку и как правильно указать индекс получателя. Сразу же по окончанию фестиваля открытки будут отправлены адресатам.
В этом году Большой летний фестиваль «О, да! Еда!» пройдет в Москве в пятый раз. Поклонников вкусной еды ждут в парке «Красная Пресня» 28 и 29 июля. Гости попробуют уникальное фестивальное меню, поучаствуют в мастер-классах знаменитых шеф-поваров, будут болеть за своих фаворитов на кулинарных поединках, готовить сами под руководством профессионалов, смогут отлично провести время с семьей или друзьями.
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