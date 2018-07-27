Внедорожник сбил завтракавшего в ресторане мужчину в Канзасе

В больнице завершился завтрак в семейном ресторане для 80-летнего жителя Канзаса — расположившегося за столиком мужчину сбил въехавший в заведение джип, сообщает KSNT.com. Камера наблюдения зафиксировала опасный момент.

Инцидент произошел около семи часов утра 26 июля в городе Топика. За рулем Subaru находилась 82-летняя Пегги Тернер, которая по пути притормозила у ресторана, чтобы заглянуть в туалет, но на парковке перепутала педали и в результате остановилась только у барной стойки.

На кадрах видно, как внедорожник пробивает стекло и сбивает сидевшего за столом мужчину. Последнего доставили в больницу, о его состоянии ничего не сообщается. Сама Тернер не пострадала, как и сотрудники заведения, которое закрыто на ремонт.