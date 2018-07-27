Как избежать переплаты в ресторане

Меню (от французского menu) — это не только перечень наименований определённых блюд и напитков, которые можно заказать в ресторане, кафе или харчевне. И не только визитная карточка того или иного заведения общепита. В определённом смысле, меню — это незримое поле боя между рестораном и посетителем за кошелёк последнего, мощное средство гипнотического воздействия, средоточие явных и тайных, но неизменно работающих маркетинговых «крючков». Конечно, в океане потребительского рынка подобных наживок — неисчислимое количество и невероятное разнообразие. Но рестораторы пользуются собственными, эксклюзивными, хотя и во многом пересекающимися с общими психологическими приёмами. Цель одна — сделать так, чтобы мы оставили в заведении больше денег, чем изначально планировали. News.ru подготовил список самых распространённых ресторанных уловок, связанных именно с меню и действующих, прежде всего, на подсознание.

Указание только цифр в колонке «цена»

Отсутствие значка доллара, евро и др. рядом с ценой блюда — простой, но весьма эффективный психологический трюк. Обозначение валюты рядом рядом со стоимостью блюда включает определённый «звоночек», наводит на мысль, что это удовольствие стоит реальных денег. В Корнельском университете (штат Нью-Йорк, США) ставили эксперимент: одним посетителям ресторана давали меню со значками доллара, а другим — без них. Вторые всегда тратили существенно больше.

Незначительное уменьшение круглых цен Стоимость блюда в 800 рублей превращается в 799 рублей. По сути, разницы никакой, но так уж устроен наш мозг, что первая увиденная цифра запоминается лучше прочих. Если она ниже, то и цена воспринимается как более привлекательная. Впрочем, высококлассные рестораны этот избитый приём практически не используют. Намереваясь посетить такое заведение, посетитель изначально настраивается на то, чтобы оставить там круглую сумму.

Описательный язык

Global Look Press/Alexander Novikov

Стандартные пункты в меню, такие, как салат из томатов и мяса цыплёнка, часто сопровождаются эпитетами, призванными возбудить аппетит, типа «сочных» (томатов) и «нежнейшего» (мяса). Как показало исследование Иллинойского университета в Урбана-Шампейне (США), эта уловка ведёт к увеличению продаж на 27%. Рестораторы стремятся к тому, чтобы описание блюда было настолько завораживающим, насколько возможно. Но речь идёт о словах, без которых можно обойтись: «клубни картофеля, запечённые с розмарином» больше нравятся посетителям, чем просто «картофель запечённый».

«Семейные» названия

Беспроигрышный приём с точки зрения продаж, когда название блюда вызывает тёплые ностальгические ассоциации, воспоминания о доме, близких людях, счастливом детстве. В небольших «семейных» ресторанчиках и кафе гораздо чаще, чем в крупных сетевых ресторанах, можно найти «шоколадный торт по бабушкиному рецепту».

Цена за 100 граммов

Выбирая блюдо из меню по привлекательной цене, мы можем не заметить, что стоимость указана за 100 граммов продукта. В итоге реальная порция в тарелке оказывается вдвое-втрое больше. Соответственно, в счёте будет значиться сумма в два-три раза большая. К этой уловке, как правило, прибегают сетевые заведения, работающие по принципу самообслуживания. Кроме того, многие рестораны не указывают размер порции и её калорийность, что хоть и не криминал, но усложняет посетителю выбор.

Этнические термины

Чтобы представить блюда более оригинальными, рестораторы добавляют в меню национальный колорит.

Global Look Press/imagebroker.com/Otto Stadler

Чтобы понять, что значит тот иной гастрономический термин, посетитель вынужден вступить в диалог с официантом. Конечно, название «тальятелле с креветками» звучит более аутентично, и для многих — привлекательнее, чем «спагетти с креветками». Но «тальятелле» по-итальянски и есть спагетти, она же лапша.

Рамки и подчёркивание

Чтобы привлечь внимание к блюдам, приносящим больше прибыли, разработчики меню заключают их описание в декоративные рамки. Либо же какие-то пункты подчёркиваются, помечаются цветом. Обычно этим приёмом пользуются дешёвые заведения, статусные рестораны им брезгуют, считая вульгарным.

Место на странице

Как показали исследования, «самые продающие» места на развороте страницы — верхний угол правой страницы и её середина. Именно туда принято помещать блюда, наиболее выигрышные с точки зрения дохода. Кроме того, названия и описания дешёвых блюд обычно набраны мелким, трудночитаемым шрифтом, что вынуждает людей переводить взгляд на крупные красивые надписи.

Число блюд в меню

Если меню имеет объём пухлого фолианта и пестрит десятками, а то и сотнями наименований, у посетителя голова идёт кругом.

Global Look Press/ dpa /Soeren Stache

Он не может сориентироваться и останавливает выбор на «первом попавшемся» блюде, независимо от цены. В Борнмутском университете (Великобритания) выяснили, какое количество блюд в меню оптимально с точки зрения потребителей. Оказалось, для заведений быстрого питания — по шесть в каждой категории, для ресторанов высокой кухни — по семь-десять.

Выбор между «дорого»и «очень дорого»

По словам автора нескольких бизнес-бестселлеров американца Уильяма Паундстоуна, «главная функция блюда за $115, единственного с трёхзначной цифрой в списке, — чтобы на его фоне остальные цены не выглядели слишком высокими». Рестораторы уверяют: наличие в списке кушаний дорогого яства играет роль «громоотвода», побуждающего обращаться к тому, что подешевле.

Помимо меню, у рестораторов есть и другие средства маркетингового воздействия на посетителя. По словам американского психолога доктора Роберта Чалдини, автора бестселлера «Влияние: психология убеждения», когда официанты приносят вам чек без жевательной резинки, это непременно отражается на размере чаевых. С одной мятной жвачкой чаевые увеличиваются на 3,3%, а с двумя — могут и до 20%, утверждает Чалдини. Другой пример: в кафе и ресторанах интерьер обычно продуман так, чтобы гости могли уединиться в укромном уголке, где никто, кроме официанта, их не потревожит. Доказано: если вас никто не видит, если вам комфортно, вы закажите больше блюд и не захотите уходить. Наконец, люди тратят за обедом или ужином в ресторане больше, если в зале играет классическая музыка: шедевры Моцарта, Вивальди, Штрауса раскрепощают, помогая ощутить себя более состоятельными и не скромничать в расходах.