Сообразили на двоих: ужин в ресторане «ПРО Мясо»

Расположение

Лена: Я нежно люблю район Чистых прудов: у меня с ним связано много приятных воспоминаний. От метро ресторан «ПРО Мясо» находится довольно далеко, и если в хорошую погоду прогуляться по бульвару — сплошное удовольствие, то примерно в ноябре такое расстояние я предпочитаю преодолевать на такси. Впрочем, трамвай тоже подойдет.

Наталья: Да, расположение очень приятное, можно пешком прогуляться, можно запрыгнуть в трамвай. Ну или — вариант для совсем ленивых — взять такси. Но мы пошли пешком: лето же, аппетит нагулять опять же, ужин ведь впереди.

Интерьер

Лена: Свободно и — если сесть у окна — еще и светло. Мне нравится. Расстояние между столиками позволяет не слышать того, о чем говорят соседи, музыка приятная и ненавязчивая, пахнет настолько аппетитно, что сделать заказ хочется сделать немедленно.

Наталья: Интерьер мне понравился больше всего прочего, ресторан вроде и разбит на несколько залов, но при этом выглядит единым пространством. За зонирование отвечают стойки с бутылками вина, они же намекают, что с винной картой все должно быть хорошо, а это всегда ценно.

Меню

Публикация от NatalyMakarenko_SNCMedia.ru (@nataly_makarenko) 18 Июл 2018 в 7:56 PDT Лена: Как и следует из названия, в меню в основном мясные позиции, хотя без стейка из лосося, разумеется, не обошлось. Непобедимая позиция для большинства московских ресторанов. Я проигнорировала 4 вида стейка, представленных в меню (не так уж много, кстати), и заказала седло барашка. Кроме того, мы с Наташей решили попробовать тартар и карпачо, потому что а где еще, если не в мясном ресторане?! Меня тартар впечатлил чуть больше, хотя количество соуса в нем я бы значительно убавила: вкус мяса многочисленные добавки убили полностью. Барашек, в общем, удался, хотя прожарка оказалась далеко не medium, а очень даже well-done. Ну ок.

Наталья: Я мимо стейка пройти совершенно не в состоянии, поэтому заказала стриплойн. К моему огорчению, с прожаркой повар тоже промахнулся, стейк оказался не medium. Но любителям хорошей прожарки все понравилось бы, я думаю. Из всего съеденного мне больше всего понравилось карпачо, от него я бы не отказалась и сейчас.

Напитки

Лена: Со мной все просто: когда я ем мясо, я пью красное. Впрочем, когда я не ем мясо, я тоже пью красное. Мой шираз меня не разочаровал: даже пришлось повторить. Если вы не про винишко, имейте в виду, что в ресторане неплохой выбор пива и безалкогольных напитков типа домашнего лимонада.

Наталья: Я за нетрадиционный и неочевидный выбор: правило «красное к мясу, белое к рыбе» давно заменила правилом «шампанское брют — ко всему». Видимо, в мясном ресторане так редко заказывают брют, что ребятам просто не пришло в голову, что его надо охладить. И это, конечно, разочарование: последнее, чего ты ждешь от бокала с шампанским — это то, что оно окажется теплым. Пришлось спасать ситуацию с помощью льда. Если прийду сюда еще когда-то, пойду, пожалуй, по стопам Лены и закажу красное, чтобы больше не рисковать.

Вердикт

Лена: Медлительные (плюс не особо приветливые) официанты и проблемы с прожаркой мяса — два главных аргумента, которые заставят меня поискать ресторан со стейками поближе к метро.

Наталья: Симпатичный интерьер и вкусное красное вино — это неплохой аргумент, чтобы заглянуть сюда. Но и для меня одного раза, пожалуй, достаточно, тем более, что примерно в этом районе находится добрый десяток проверенных и симпатичных мест.