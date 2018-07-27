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В Грозном пройдет форум рестораторов Северного Кавказа
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В Грозном пройдет форум рестораторов Северного Кавказа 

«Это Кавказ» 27 июля 2018
Фото: «Это Кавказ»
Более 90 представителей ресторанного бизнеса примут участие в форуме рестораторов СКФО Resto2018, который пройдет в Грозном 29 июля.
«Проводится форум впервые. Мероприятие пройдет в банкетном зале пятизвёздочного отеля TheLocal. Здесь будет оборудована специальная отдельная зона для мастер-класса от шеф-поваров, участвующих на форуме, и проведения чайной церемонии», — сообщается на сайте правительства Чечни.
Предполагается, что в рамках форму пройдут презентация Ассоциации гостиниц и ресторанов Северного Кавказа, выставка поставщиков, тренинги и семинары.
На территории Чечни работает 721 объект общественного питания, 81 из них — рестораны.
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