В Грозном пройдет форум рестораторов Северного Кавказа

Более 90 представителей ресторанного бизнеса примут участие в форуме рестораторов СКФО Resto2018, который пройдет в Грозном 29 июля.

«Проводится форум впервые. Мероприятие пройдет в банкетном зале пятизвёздочного отеля TheLocal. Здесь будет оборудована специальная отдельная зона для мастер-класса от шеф-поваров, участвующих на форуме, и проведения чайной церемонии», — сообщается на сайте правительства Чечни.

Предполагается, что в рамках форму пройдут презентация Ассоциации гостиниц и ресторанов Северного Кавказа, выставка поставщиков, тренинги и семинары.

На территории Чечни работает 721 объект общественного питания, 81 из них — рестораны.