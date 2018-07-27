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Джессике Бил пришлось закрыть семейное кафе
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Джессике Бил пришлось закрыть семейное кафе 

Sunmag 27 июля 2018
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
В 2016 году Джессика Бил открыла собственный ресторан под названием Au Fudge, которое планировалось как заведение для семей с детьми. Но, судя по всему, бизнес не пошел: на днях актриса объявила о закрытии кафе.
«Сегодня наш последний день работы. Мы будем доступны для частных мероприятий, но ресторан больше не будет открыт для посещения. Мы гордимся местом, которое создали для взрослых и детей. Пока что это конец эры, но может стать началом новой главы. Спасибо всем за поддержку», — написала Джессика на своей страничке в Instagram.
Впрочем, останавливаться на достигнутом Бил не собирается: наоборот, она намерена продолжить развиваться в ресторанном бизнесе, просто на этот раз выберет другую площадку и концепцию для своего заведения. Забавно, что fudge в переводе с английского — это и «помадка», и «вздор, жульничество»: в прошлом сентябре стало известно, что Джессика судится со своими бывшими сотрудниками, которые обвиняли актрису в удержании зарплат на сумму около $500 тысяч. Правда, в конечном счете конфликт удалось разрешить, но вот возложенные на проект надежды, как мы видим, не оправдались.
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