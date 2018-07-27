Ресторан Константина Ивлева не выдержал «полной посадки»

Одной из проверок, которой подвергает Константин Ивлев заведения в своем шоу «На ножах» является «полная посадка». Он приглашает в кафе максимальное количество гостей, от того, как работники справятся с таким наплывом, зависит вердикт шефа. Нижегородцы считают, что его собственное заведение — ресторан «Eleven», который расположен на 11 этаже гранд-отеля «Ока», с такой проверкой не справился.

— Ресторан за неделю был предупрежден о полной посадке в ланч. И выдавал его… 2 часа. Ну а вишенка на торте — сколотая посуда, — с негодованием описал, как прошло его мероприятие для пиарщиков, нижегородец Михаил Рубинштейн.

— Эта была жесть! 20 минут ждать меню, 1 час еду, потом приборы, ещё минут 25 вымаливать счёт, хотя оставались занятыми всего 4 стола. Ну а на напитки уже забили… — добавила Евгения Мишина

— Действительно, это место — филиал ада на земле, — высказалась Элина Чегаева.

— Тут прямо готовый кейс: рекламация, отзывы, появляется представитель ресторана, сам Ивлев, собственной персоной, и мне кажется, только усугбляет ситуацию, — пишет Юрий Кузьмичев . — И все это — на региональной конференции СММ-щиков. Это как в американских фильмах: чуваки идут грабить ресторан, полный полицейских… А теперь хотелось бы почитать специалистов, как из этой ситуации ресторану теперь правильно выпутываться.

— Мне кажется, что это рабочие вопросы обкатки кухни и персонала зала. Не стоит делать далеко идущих выводов, — выступил в защиту заведения Egor Kazyupa.

Действительно, в комментариях на претензии ответил сам владелец заведения.

— Вы правильно сделали, что написали свой пост — это обратная связь. За тупость и низкий уровень официанта — приношу свои извинения, — написал Константин Ивлев. — Я согласен с вами, ошибка есть! И, конечно, разберусь с этой проблемой, с поведением официантов. Спасибо.

Ранее мы рассказывали, что Ивлев открыл два ресторана в Нижнем Новгороде.